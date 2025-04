Velký návrat nezdolného Kanaďana. Vozíčkáře z auta při střídání vynášeli

Sedm let po těžké havárii ve formulové sérii IndyCar se ochrnutý kanadský jezdec Robert Wickens vrátil do světa "velkého" motorsportu. V sobotu absolvoval závod IMSA za volantem sportovního vozu.

Zatímco v paddocku v Long Beach burácely monoposty IndyCar, o kousek vedle se psal příběh, který vyvolal husí kůži.

Robert Wickens, kdysi špičkový pilot IndyCar, usedl poprvé do auta kategorie GTD v prestižní americké sérii sportovních vozů IMSA.

A to přesto, že od nehody v Poconu v roce 2018 je ochrnutý od pasu dolů.

Těžká havárie Wickense v Poconu:

Do kokpitu speciálně upraveného speciálu Corvette Z06 GT3.R s ručním řízením se vrhl se stejným odhodláním, jaké ho provázelo celou kariéru.

Vůz vyvinutý za podpory firem Bosch a Pratt Miller disponuje špičkovým systémem ručního plynu a brzd. Wickens jej ovládá pomocí páček za volantem. "Fungoval bezchybě," pochvaloval si po závodě.

"Auto bylo po celý víkend skvělé a měli jsme jedno z nejlepších. Bohužel jsme to nedokázali maximálně zúročit, a to mě teď nejvíc mrzí," povzdechl si 36letý rodák z provincie Ontario.

Přes několik komplikací, které během víkendu přišly, bylo z debutu v nejvyšší třídě IMSA cítit nadšení. "Ukázali jsme, že sem patříme. že můžeme být konkurenceschopní."

Už v tréninku zajel nejrychlejší čas a dokázal, že ani ruční ovládání není překážkou. Naopak. Ze závodního tempa bylo jasné, že to myslí vážně.

"I když jsme v kvalifikaci doplatili na kontakt a penalizaci za vyvolanou červenou vlajku, byli jsme silní. Startovali jsme osmí a i tak jsme se rychle propracovali vpřed," popsal Wickens.

Po zhruba 35 minutách předal vůz spolujezdci Tommymu Milnerovi. Střídání proběhlo za asistence, Wickense z auta vynášeli.

Milner pak předvedl skvělý výkon, posunul se až na pátou pozici. Jenže při souboji v závěru došlo ke kontaktu s jiným vozem, po kterém zůstal vzadu viset kus karoserie corvetty. Následoval černý praporek s oranžovým kruhem a povinná zastávka v boxech.

"Měli jsme jedno z aut, které mohlo vyhrát. Bohužel se to kvůli těmto okolnostem nepodařilo dotáhnout," litoval Wickens. "Jsem ale hrdý na to, co jsme dokázali. Závod byl plný pozitiv."

Trénink výměny jezdců:

Milner, zkušený tovární jezdec Corvette, byl součástí projektu už od začátku. Testoval ruční ovládání v rámci testů na trati ve floridském Starke.

"Byl jsem překvapený, jak rychle jsem si na ovládání zvykal," vzpomínal. "Po pár kolech to působilo přirozeně. Tělo zapomene na nohy a přizpůsobí se."

Podle něj je Wickens výjimečný nejen svým příběhem, ale i schopnostmi. "Neschází mu nic. Má tempo, má cit pro závod. V Long Beach byly podmínky extrémně náročné, ale on to zvládl. Myslím, že má před sebou skvělou sezonu."

Wickensův návrat je připomínkou, že vůle a odhodlání dokážou překonat i zdánlivě nepřekonatelné překážky. Jeho cesta do špičkového motorsportu po úrazu míšní míchy inspiruje napříč světem sportu.