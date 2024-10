Boris v bráně nestál, ošíval se žolík Michajlov. Třinec chtěl oživit legendu Rangers

Sparta se po výhře 3:2 na nájezdy v Třinci vyšvihla na druhé místo tabulky hokejové extraligy. Ke dvěma bodům jí pomohl tah s překvapivým žolíkem Martinem Michajlovem, který do nejvyšší soutěže nakoukl znovu po pěti letech. Zato mistrovští Oceláři táhnou nelichotivou sérii, jakou dlouho nepamatují.

Sparťanský hrdina Michajlov vystřídal v bráně Josefa Kořenáře na startu páté série nájezdů za stavu 3:3. Vychytal Andreje Nestrašila i Marka Daňa. David Cienciala ho sice v sedmé rundě překonal, ale o pár sekund později už si na něj nepřišel.

Pražané slavili výhru na ledě neoblíbeného soupeře, který je v play off vyřadil třikrát v řadě, a fanoušci skandovali: "Boris! Boris!" K tomu se pak podle shody příjmení se sovětským útočníkem Borisem Michajlovem přidali i sparťanští hráči v útrobách.

"Nevím, jestli jsem Boris," ošíval se Michajlov mezi novináři. "Ten v bráně nestál," přidal s úsměvem.

Třicetiletý rodák z Roudnice nad Labem je ve Spartě jako záskok při dlouhodobé nemoci Jakuba Kováře. Nejvyšší soutěž si zachytal dosud jedinkrát před pěti lety, za Mladou Boleslav na pět minut při porážce 4:6 s Litvínovem.

Právě v Litvínově usedl před dvěma lety na střídačku, další příležitost vstoupit na extraligový led dostal až včera. "Pokyn od trenérů přišel zničehonic, vzal jsem si věci a šel na to," popisoval.

"Byl jsem samozřejmě nervózní a ztuhlý, ale kluci mě uklidnili, ať se ničeho nebojím, jsem v klidu a trpělivý. Před prvním nájezdem to ze mě trochu spadlo. Chtěl jsem si to trochu užít a pomoct klukům k vítězství," pokračoval brankář s minulostí ve Slavii.

Jedničce Kořenářovi nesedly nájezdy ani nedávno v Brně, tam také inkasoval třikrát ze čtyř pokusů.

"Ale o tom to není. Pepa předvádí vynikající výkony. Uvidíte, že i v této disciplíně bude do Vánoc dobrý," hlásil trenér Sparty Pavel Gross. "Není podstatné, kdo změnu brankářů inicioval, vyšlo to a my jsme rádi za oba gólmany," doplnil ke střídání v nájezdech.

Že by teď byl z Michajlova sparťanský specialista na nájezdy? Spíše ne. "Mám povinnosti v první lize v Litoměřicích a budu připravený, když bude Sparta potřebovat. Myslím, že se blíží návrat Kováře, ale třeba ze mě bude specialista o ligu níže," poznamenal gólman.

Třinec prohrál se Spartou v základní části extraligy už poosmé v řadě, v nájezdech mu nestačily ani čtyři přesné zásahy. Dva zařídil Cienciala.

"Tak to někdy chodí. Je to škoda, protože nám takhle utíkají body. Ale byl to vyrovnaný zápas, z obou stran jako v play off. Věřím, že ve druhé čtvrtině budeme lepší a odrazíme se nahoru," řekl domácí forvard.

Když padla otázka na pravidlo, že jeden hráč může jet v sériích náhlé smrti více nájezdů, pousmál se. "Už se chystal i Marek Malík," zmínil třineckého asistenta trenéra a autora slavné nájezdové trefy mezi nohama v dresu newyorských Rangers z roku 2005.

Jinak ale majitelům posledních pěti extraligových titulů do smíchu příliš není. V tabulce jsou jedenáctí, na tříbodovou výhru čekají už šest zápasů. Taková série je v minulé sezoně vůbec nepotkala.

"Ty zápasy ale nejsou špatné. Jen musíme využívat více šancí. Musíme se vrátit k naší hře, v posledních zápasech kluci zablokovali kvantum střel, a to je ono. Věřím, že se to otočí," zadoufal Cienciala.

Proti Spartě se chtěli Oceláři nabudit i zvýšeným důrazem. Zatímco pražský střet obou soupeřů v prvním kole nabídl jen čtyři vyloučení, v pátek jich bylo hned během první třetiny devět.

Hostující obránce Ondřej Mikliš se porval s Vladimírem Draveckým. "Vlado se k tomu postavil dobře. Nenechal si nic líbit, nemůžeme si nechat srát na hlavu," zhodnotil Cienciala.

Třinec hrál se Spartou na jaře památné semifinále play off, a v listopadu na ni narazí i v osmifinále Ligy mistrů. Za kalendářní rok 2024 to dává v součtu 14 vzájemných zápasů.

"K těm utkáním patří emoce, což je super. Baví to lidi a baví to i nás hokejisty," uzavřel Cienciala.

