Superhvězda NHL je "úplně ztracená", její záhadné pohasnutí nikdo nechápe

Pouze čtyři hokejisté v zámořské NHL a vlastně i na celém světě mají vyšší plat než on. Na ledě to ale není znát. Elitní švédský centr Elias Pettersson hraje pod svými možnostmi - tak hluboko a tak dlouho, že je to zarážející.

Od velké výluky NHL v sezoně 2004/05 dosáhlo na stobodovou hranici v jedné základní části jenom 36 hráčů, v průměru ani ne dva za rok. Klenot Vancouveru Pettersson mezi hrstku stovkařů patří. Na jaře 2023 skončil na 102 bodech (39+63) z 80 zápasů. Právem získal status superhvězdy. V rozjetém ročníku má však po šesti kláních pouhé tři asistence, přestože ve hře nadále tráví moře času. Normálně by to nestálo za kdovíjakou pozornost, vždyť slabší týden nebo dva má občas každý velikán. U Petterssona ale jde o pokračování nelichotivého trendu z minulé sezony. Celkem švédský centr v posledních 30 utkáních včetně play off zaznamenal pouhých 14 bodů, z toho dva góly. Branku při rovném počtu hráčů na ledě pak nevstřelil těžko uvěřitelných 37 zápasů. Na základě právě rozběhnuté osmileté smlouvy, kterou podepsal v průběhu minulého ročníku, přitom pod platovým stropem zabírá 11,6 milionu dolarů, jasně nejvíc v týmu a ještě více než jiné superhvězdy David Pastrňák nebo Aleksander Barkov. Zřejmé vysvětlení, proč pohasl v 25 letech, kdy by měl být na vrcholu sil nebo stále stoupat, neexistuje. On sám žádné nenabídl, ani Vancouver. Množí se tedy spekulace. Petterssona stále může omezovat koleno, které ho rozbolelo v lednu a kvůli němuž musel v létě trénovat jinak než obvykle. Nebo že by mu chyběla kvalitnější křídla? Trpěl v systému trenéra Ricka Toccheta? Či snad nezvládal tíhu obřího kontraktu? "Ta zahádnost debatu jen přiživuje. Pettersson nepřipomíná své produktivní a asertivní já už dlouhou dobu a nikdo nechápe proč," napsal nedávno online deník The Athletic, který ale dle historických dat předpokládá, že je jen otázkou času, než švédský kouzelník znovu začne sbírat body po hrstech. Není totiž vůbec obvyklé, aby útočník v mladém věku dlouhodobě zářil, a pak zničehonic přestal. Související Ty nemáš na holiče? ryl do něj šéf. Eliáš o "vojně" v NHL: Neprošly ani jiné tkaničky Petterssonův vzlet předvídá také novinář Frank Seravalli. "Myslím, že se dříve či později najde. Momentálně je ale úplně ztracený," spustil v živém vysílání webu Daily Faceoff. "Podle mě je to celé o sebevědomí. Když vidíte hvězdného hráče NHL, jak jde do protiútoku a jen nahodí puk bekhendem směrem k bráně, aniž by se snažil cokoliv vymyslet, je to divné. Působí na mě váhavě, někdy možná až bojácně." Pettersson nastoupil v aktuální sezoně už ve třech různých útocích, po boku měl i Jakea DeBruska s Dantonem Heinenem, kteří ještě nedávno hráli s Pastrňákem a spol. v Bostonu. V posledních dvou představeních Vancouveru velel Nilsi Höglanderovi a Conoru Garlandovi. Dosáhl na obhajitelný zápis 0+2, na gól ze hry pět na pět ale stále čeká. Už 37 zápasů.