Pardubice udělaly velkou chybu, tvrdí legenda. Hráči tomu dávají hrozně málo

V extralize osmkrát v řadě bodovaly a drží první místo. Přesto nejsou hokejové Pardubice v klidu a neustále se kolem nich něco děje. Rychlý konec trenéra Marka Zadiny, šokující vypadnutí už ve skupině Ligy mistrů a naposledy třeba přeplacení Komety v souboji o Jakuba Zbořila. Sezonu Dynama hodnotí Jiří Šejba, pardubická legenda a mistr světa z roku 1985.

Jak zatím vnímáte pardubický rozjezd ročníku?

Je to nahoru dolů. Chvilku jsou problémy, ať už na ledě, nebo mimo něj, pak se to zase vyřeší. Ale je to takové, že pořád přeskakují odněkud někam.

Přitom bodů mají dost, v extralize hrají od začátku nahoře. Ale nálada kolem klubu jako by byla ze všech stran spíše negativní.

Když se člověk podívá na tu hru, oproti minulé sezoně je nemastná neslaná. Je hrozně vidět, že chybí zranění Peter Čerešňák a Lukáš Sedlák. Ještě že v bráně je Roman Will, ten má veliký podíl na získaných bodech. Ale pořád mají na čem pracovat. Aspoň trochu je vidět Červus (Roman Červenka) nebo mladý Daniel Herčík. Hraje se starými, nebojí se to vzít na sebe. Jenže spoustu hráčů hraje pod svým limitem. Trenér Venca Baďouček se to snaží přehazovat, ale není to ono.

Čerešňák a Sedlák jsou opory, ale není chybou, že je jejich absence tak znát? Neměly být Pardubice na podobné případy připravené?

Asi to nepředpokládali. Sedlák to hecuje v kabině i na ledě, kluci by se s ním styděli jeden před druhým, nedat tomu všechno. Ale teď je to málo, od 80 procent hráčů je to opravdu málo.

Jak jste pochopil rezignaci trenéra Zadiny?

Pardubice za mě udělaly velkou chybu, že to dříve nedoplnily starším a zkušenějším trenérem, se kterým by Marek vycházel. Pak už asi nechtěl, aby se mu do toho někdo montoval. Asistenti Venca Kočí i Vít Černohous jsou na začátku kariéry, ale když chcete vést takové mužstvo, musíte na to mít koule. To tam podle mě chybělo.

Vadilo Zadinovi podle vás, že klub jedná s Miloslavem Hořavou? Nebo neunesl od začátku sezony stupňovaný tlak?

Pardubice jsou atypický oddíl, tam se vás pořád snaží dostávat pod tlak a klid na práci opravdu nemáte. Ano, když do toho dávají takové prachy, tlak je potřeba. Ale někdy by více klidu a rozhledu prospělo. Hráči a trenéři jsou pořád napjatí a někdy se vám rozjezd nepovede. Musíte tomu týmu věřit a ne po jedné prohře začít bláznit. Hráči pak nejsou ve své kůži.

Je možné, že sezonu dokončí trenér Baďouček, který se po Zadinově rezignaci posunul od prvoligového B-týmu?

Do karet jim nevidím, nicméně mají před sebou tři čtvrtiny základní části a Spengler Cup. V Lize mistrů vidíme, jak dopadli, tam je třeba hrát s tím nejlepším. Nevím, ale myslím, že by bylo lepší doplnit realizační tým ještě o jednoho trenéra.

Jenomže jednání s Hořavou se minimálně zaseklo, navíc rozchody Pardubic s Radimem Rulíkem, Václavem Varaďou i Zadinou byly dost rozporuplné.

Když ti ostatní trenéři vidí, že to je vždycky jenom na chvilku, tak nikdo zatím tu hlavu do oprátky strkat nechce. (smích) Je možné, že se domluví s Hořákem, to já netuším. Na jedné straně máte finance, na druhé ten zmiňovaný tlak.

Nakousl jste Ligu mistrů. Je pro klub formátu Pardubic velká rána, že se nedostal mezi nejlepší šestnáctku ze 24 klubů v soutěži?

Měla by to být prestiž. Pardubice dělají další kroky, chtějí stavět obrovský zimák. Tak ten přece nebude mít tým, který vypadne v prvním kole Ligy mistrů. Měl by šlapat, aby byl vidět. V Lize mistrů je potřeba se ukazovat. Zkraje se třeba moc nedařilo sparťanům nebo i Třinci, ale dali se dohromady. Taky mají výkyvy, ale v Lize mistrů měli na konci těžší soupeře a zvládli to. U Pardubic je to škoda.

Naposled bylo kolem Pardubic živo kvůli tomu, že přetáhly obránce Zbořila, který už byl domluvený v mateřské Kometě. Co jste na to říkal?

To je přesně ono, že pořád přeskakují odněkud někam. Nejdříve říkají, jak je všechno super, přišel Andrej Šustr, Jiří Smejkal, Červenka. Jenže najednou dostávají docela dost gólů, vzadu před brankou to nemají srovnané, jsou tam dorážky a clonění brankářům. Zaplaťpánbůh, že Will s Tomášem Vomáčkou chytají skvěle. Pokud hledají Pardubice ofenzivního beka, u Zbořila toho za poslední roky moc nebylo. Jeví se mi defenzivně s tím, že občas vyjede. A defenzivních beků mají Pardubice dost. Zato když na přesilovce není Čerešňák, vypadá to úplně jinak. Ale třeba to bude se Zbořilem dobrý tah, čas ukáže.

Dělá to dojem, jako by Pardubice vzaly každého, kdo je na trhu. I tímhle klub a jeho majitel Petr Dědek trochu dráždí zbytek extraligy, že?

Je to trochu divné, když je Zbořil z Brna, dva dny předtím je se Zábrdou (Liborem Zábranským) domluvený a pak tohle. (smích) Ale to jsou všechno ty kačky, hrají velkou roli, v celém sportu. Když máte peníze, můžete si dovolit, co chcete. Ve fotbale se zavedly určité mantinely, v NHL platové stropy. V extralize jsou rozdíly obrovské, třeba mezi Pardubicemi a týmy zespodu až stamilionové. Pak je to v kvalitě hráčů znát. Ale tak to je a Pardubice si mohou dělat, co chtějí.

Jsou pro vás přes ne úplně hladký start do sezony hlavním favoritem extraligy?

Patří na špici, ostatně pohybují se nahoře. Ale sezona bude ještě dlouhá a vidíte, že stačí pár zranění klíčových hráčů a může se to obrátit. Třeba si to Pardubice vybraly na začátku, pak už nebudou mít nic a tým pojede.

