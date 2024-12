NHL nevyšla, "Jánošíci" jsou zpět. Koch mě podrazil, našel jsem si ho, líčil Kelemen

Ve včerejším extraligovém šlágru Třince proti Pardubicím se na ledě potkali slovenští kamarádi Patrik Koch a Miloš Kelemen. Šťastnější byl po výhře Dynama 5:3 útočník Kelemen, kterého trenér Jan Ludvig pochválil, že je správný indián. S novým třineckým obráncem se střetávali často.

Pardubický kouč Ludvig dorazil na tiskovou konferenci v dobré náladě. "Vyhráli jsme, že jo? Kolik to vůbec bylo?" ptal se rozverně. "Pro nás to byl fantastický zápas, ale už vím, proč má Třinec všechny tituly. Není sranda proti němu hrát," dodal.

Oceláři v prostřední části stáhli ztrátu dvou branek, ale góly na konci druhé a na začátku třetí třetiny Pardubice zase odskočily. A úřadující mistři už vedoucí tým tabulky naháněli marně.

"Všude jsme byli o krok později. Přišlo mi, že jsme pomalejší, že jsme ani neměli souboje. Hosté byli výborní, náš výkon nestačil," hodnotil třinecký trenér Zdeněk Moták.

Poprvé od příchodu z Tucsonu ze zámořské AHL hrál za Třinec obránce Koch. V minulé sezoně zapsal jedno utkání v NHL, letos boj o místo v Utahu po deseti duelech na farmě zabalil.

O tři roky mladší, pětadvacetiletý útočník, Kelemen načínal v Tucsonu už třetí ročník a včera hrál druhé utkání za Pardubice. Kolegové ze slovenské reprezentace se na ledě potkávali poměrně často.

"Jednou mě na zadním mantinelu podrazil," líčil Kelemen. Později byl na koni proti Kochovi zase on. "To už jsem věděl, že je to on a šel jsem po něm. Jsme kamarádi, ale v zápase to jde stranou," usmíval se.

Ani při druhém startu za Pardubice nebodoval, nicméně trenér Ludvig chválil jeho přínos. "Je to dobrý indián. Jak jsem už dřív říkal, máme tady náčelníky, ale potřebujeme i indiány. Mají na Slovensku indiány? Nebo možná 'Jánošíky', že?" reagoval pohotově.

"Ta černá práce je taky v popisu toho, co mám pro tým dělat. Snažím se pomáhat, jak umím," odpovídal pak Kelemen. "Od příchodu cítím v šatně Pardubic velkou sílu, jsem rád, že jsem teď u výhry," připomněl nedělní porážku 2:5 v Plzni.

Koch na opačné straně strávil na ledě 21 minut a tři sekundy, největší porci času ze všech třineckých hráčů. Nastupoval v páru s Bohumilem Jankem a přispěl sedmi body do statistiky Radegast index.

"Možná bylo znát, že ta plocha je trochu větší, ale cítil jsem se fajn. Mrzí mě, že jsme nebodovali, ale už se těším na další zápas," prohodil obránce, jenž si jméno v české extralize udělal skvělými sezonami ve Vítkovicích.

Že jsou oba raději zpátky v extralize než v zámoří?

"Asi to tak vypadá. Tam je to opravdu těžké, jsem rád, že si užívám hokej tady," shrnul Kelemen, který odešel do Ameriky po povedené sezoně 2021/22 z Mladé Boleslavi a v NHL zaznamenal celkem 24 startů.

V Dynamu si užívá přítomnost hvězd i mistrů světa. "Třeba Červus je stále jedním z nejlepších hráčů na světě. Mám k němu velký respekt, navíc ho střídám, takže ho musím sledovat více. To, co předvádí, je neskutečné," složil Kelemen poklonu Romanu Červenkovi.