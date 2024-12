"Šílenost. A to si myslí, jak tomu rozumí." Rulíka naštval trejd Jiříčka do Minnesoty

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík se vrátil nadšený z týdenní cesty do Montrealu, kterou v listopadu absolvoval společně s někdejší hvězdou Canadiens a svým současným asistentem Tomášem Plekancem.

Vedle zápasů NHL navštívili i farmu kanadského klubu v Lavalu, setkali se s řadou českých hráčů nebo trenérem Václavem Prospalem. V rozhovoru s novináři při zveřejnění nominace na Švýcarské hry se Rulík pozastavil nad výměnou obránce Davida Jiříčka z Columbusu do Minnesoty.

"Absolutně nesouhlasím s tím, co udělali. Mají tam praváka stejného ročníku Davida Špačka. Myslím si, že v Minnesotě se nedívali na mistrovství světa a neviděli ani jeden zápas. Vůbec nepochopím, jak něco takového mohou udělat," řekl Rulík.

Podle devětapadesátiletého kouče, jenž letos dovedl národní tým k triumfu na mistrovství světa, by měla Minnesota Špačka lépe využívat. Jedenadvacetiletý bek byl v Praze členem zlatého týmu a loni se podílel na zisku stříbrných medailí na juniorském MS.

"Pro mě je to něco šíleného. Špaček od dvacítek roste a oni neví, jaký tam mají klenot. Nechají ho tam někde hozeného na farmě v nějaké lajně. Neuvěřitelné. Myslí si, jak tomu rozumí," zlobil se Rulík.

O své cestě do zámoří ale mluvil nadšeně. "Byl jsem tam jen jako takový přísedící. Hlavní byl Tomáš Plekanec. Pro Montreal neskutečné jméno, smekám klobouk a klekám na kolena. Je úžasné, jakou tam nechal stopu, mají ho rádi a všechno mu umožnili," řekl Rulík. S Plekancem navštěvoval i tréninky Canadiens a farmářského týmu Laval Rocket. "Strašně se mi to líbilo, protože jsme viděli vše, co jsme potřebovali. Tréninky i zápasy," uvedl.

Na farmě Montrealu jej upoutal svými výkony třiadvacetiletý brankář Jakub Dobeš. "Byl skvělý, podle mě nám roste další gólman pro NHL. Má to výborně nastavené v hlavě, je strašně pracovitý a veliký, což je důležité. Věřím, že do dvou let tam bude," prohlásil kouč.

Rulík s Plekancem se setkali také s Prospalem, který je asistentem trenéra Rochesteru, a řadou hráčů - Lukášem Rouskem, Martinem Nečasem, Ondřejem Palátem, Tomášem Hertlem nebo Jiříčkem, jenž byl v té době ještě hráčem Columbusu.