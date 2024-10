Nejhorší krize za čtyři roky. Třinec bublá: Někdo si dělá, co chce, jiný je pasažér

Osm zápasů bez vítězství za tři body. To je série, jakou hokejový Třinec v základní části extraligy čtyři roky nepamatuje. Majitelé posledních pěti českých titulů na sebe vrší jeden bídný výsledek za druhým a zaklínadlo, že začnou hrát, až když bude potřeba, znovu slyšet nechtějí.

Čas, kdy je potřeba začít hrát, už pro Oceláře nastal. V posledních letech platilo, že základní částí nenápadně proplují a motory naplno zapínají v play off. Vloni na jaře takhle získali titul jako první celek z předkola.

Ovšem nyní se Třinec po 16 zápasech octl na samotné hraně postupové dvanáctky, má jen tři plnotučná vítězství a venku ještě nevyhrál vůbec. Pod ním se krčí pouze zoufalá Plzeň a Liberec, který má však oproti Ocelářům utkání k dobru.

"Není tam žádné odhodlání a ochota se podřídit tomu, co nás poslední roky zdobilo. Jeden si dělá na ledě, co chce, druhý řve na rozhodčího, třetí je pasažér," zlobil se po nedělní porážce v Českých Budějovicích třinecký útočník Andrej Nestrašil.

"Nedokážeme se podřídit týmu. Jestli takhle budeme hrát dál, nemáme šanci na úspěch. Říkáme si to každý den, ale evidentně je to zatím k ničemu," pokračoval zkušený forvard.

O dva dny později prohrál Třinec také v Brně. Po dvou třetinách ztrácel 0:3 a dva góly ve třetím dějství už mu k bodovému zisku nepomohly.

Osm zápasů bez výhry za tři body, to zažili Oceláři naposled před čtyřmi lety. Tehdy natáhli šedivou sérii dokonce na deset utkání, jenže to bylo v období Vánoc, kdy měli navíc pořádně nahráno.

Šlo totiž o sezonu, kterou rozjel Třinec ještě pod trenérem Václavem Varaďou rekordní šňůrou dvaceti zápasů v řadě, v nichž bodoval. Teď žádný polštář k dispozici nemá.

Třinečtí trenéři se po porážkách pořád snaží hledat pozitiva. Ale víceméně se opakují, a změna nepřichází žádná.

"Ve třetí třetině jsme začali hrát hokej, který jsme si představovali a který bychom chtěli. Věřím, že to hráči pochopili, že ukázali, že můžou takhle hrát a dominovat. Je to ten směr, kterým musíme jít," hodnotil v Brně hlavní kouč Zdeněk Moták.

Velmi podobně se v Českých Budějovicích vyjádřil jeho asistent Jiří Raszka: "Teprve třetí třetina z naší strany snesla měřítko, šli jsme za vyrovnáním, celkově to však nebyl výkon adekvátní tomu, abychom získali body."

A do třetice? "Přestože se trochu trápíme, tak podruhé po sobě jsme podali velmi týmový výkon. Musíme zapracovat hlavně na detailech," hlásil k domácí porážce se Spartou na nájezdy asistent Marek Malík.

V posledních dnech a týdnech se mluvilo o tom, že Třinec nepanikaří a trenér Moták má po dvou titulech pozici pevnou. S každou další ztrátou však dostává tento předpoklad lehké trhliny.

Mimochodem, už je to dlouhých devět let, kdy v Třinci končil hlavní kouč v průběhu sezony. Na podzim 2015 rezignovali Jiří Kalous s tehdejším asistentem Varaďou po drtivé porážce 0:7 ve Vítkovicích.

Bídný ročník potom nezachránili ani Jiří Dopita a René Mucha.

A právě Vítkovice budou v pátek v tradičním ocelářském derby dalším soupeřem Motákovy party. Prestižní duel bude pro Třinec v aktuálním rozpoložení ještě o to důležitější.

Co se týče hráčského kádru, Třinec už toužebně vyhlíží návrat Martina Růžičky po zranění ramena. Klubová legenda by měla naskočit zpět do extraligy po reprezentační přestávce.

Ocelářům chybí přínos Daniela Voženílka, který odešel do švýcarského Zugu a pravidelně tam skóruje. Přesnými zásahy v deseti zápasech po sobě dokonce zlomil klubový rekord.

Jak si vedou posily Třince? Michal Teplý má jediný gól, urostlý Francouz Justin Addamo naskakuje v poslední době jen v roli třináctého útočníka.

Ve stínu jarních výkonů z play off zůstává David Cienciala, zmiňovaný Nestrašil v extralize zatím ani neskóroval. To samé platí pro matadora Vladimíra Draveckého.

Dá se očekávat, že se Třinec pokusí oživit svou hru i hráčskými trejdy.

Po zápase s Vítkovicemi ho čeká ještě nedělní domácí duel s Mladou Boleslaví, načež budou mít Oceláři více než týden volna před prvním osmifinálovým zápasem Ligy mistrů proti Spartě.