Mistři světa poprvé od Prahy v akci. Rulík nominoval na Karjalu dva nováčky

Kouč českých hokejistů Radim Rulík zařadil do nominace na listopadový turnaj Karjala v Karlových Varech a Helsinkách dva nováčky a šest úřadujících mistrů světa z květnového domácího šampionátu v Praze. Oznámil to na dnešní tiskové konferenci. Debutovat budou gólman Ondřej Kacetl z Třince a útočník Marek Kalus z Vítkovic.

"Po té minulé sezoně, která dopadla výborným výsledkem, se snažím od srpna soustředit na sezonu novou a 19. srpna jsem začal objíždět extraligové kluby už během přípravy a komunikoval s trenéry. Snažil jsem se věnovat ten čas tomu, abychom si vytvořili opět určitou filozofii a promysleli si, jakým způsobem budeme nominovat hráče, aby to mělo posloupnost a směrem k mistrovství světa to splnilo účel, který od toho chceme," řekl Rulík.

Vysvětlil také, proč oslovil oba nováčky. "Brankář Ondra Kacetl prokázal, že se umí na důležité zápasy dobře připravit, tak si ho chceme vyzkoušet. Marek Kalus nám zapadá dobře typologicky, je i tahounem ve svém týmu, proto dostal pozvánku," uvedl Rulík.

Na zisku zlata po 14 letech od triumfu v Německu se z nominovaných hráčů podíleli útočníci Ondřej Beránek z Karlových Varů, Jakub Flek z Komety Brno, Jáchym Kondelík z Pardubic, Daniel Voženílek z Zugu a David Tomášek z Färjestadu i obránce Jan Ščotka, který je Flekovým klubovým spoluhráčem.

V sedmadvacetičlenném kádru je patnáct hráčů z české extraligy, sedm krajánků z Finska, čtyři ze Švýcarska a jeden ze Švédska. Vedle nováčků se poprvé pod koučem Rulíkem, který převzal tým před minulou sezonu po Finovi Karim Jalonenovi, představí obránce Radek Kučeřík z Ässatu Pori a útočníci Kryštof Hrabík ze Sparty a Martin Kaut s Jiřím Smejkalem z Pardubic.

Gólmany Kacetla s Josefem Kořenářem ze Sparty doplní v tréninku před odletem týmu do Finska Michal Postava z Komety Brno.

"Rozhodli jsme se pro takový mix. Vzali jsme hráče, kteří se zúčastnili mistrovství světa, zažili jeho atmosféru i kabinu a jednoznačně patří do takového toho jádra národního týmu. Ale zároveň jsme oslovili hráče, kteří už v minulé sezoně odehráli některé turnaje Euro Hockey Tour, mají určité zkušenosti a ve svých klubech patří k oporám," přiblížil tvorbu nominace Rulík.

"Také jsme oslovili navrátilce ze zámoří, na které jsme neměli šanci v předchozí sezoně dosáhnout, protože jejich kluby je pro národní tým neuvolnily. Budeme mít pět formací, někdo odehraje dvě utkání, někdo tři. Všichni hráči, kteří ve svých klubech hrají oslabení, budou hrát oslabení. Na přesilovkách dostanou všichni prostor zhruba stejný, tam se prostřídají, aby měli šanci prezentovat se v těchto rolích, které prakticky všichni zastávají v klubech, také v národním týmu," nastínil Rulík.

Přestože Spartu s Třincem čeká již ve středu 13. listopadu vzájemný souboj v osmifinále Ligy mistrů, Vítkovice dohrávka 7. kola extraligy (proti Mladé Boleslavi) a Kladno předehrávka 21. kola (s Plzní), mají tyto čtyři kluby ve výběru celkem osm hráčů. Zkušený kouč ale plánuje zohlednit klubové povinnosti hráčů při jejich vytížení během turnaje.

"Je to takový test. Je to brzy, ale play off se nehraje jinak - hraje se dva dny po sobě, pak jsou dva dny volna, pak další zápas. V tom je to podobné. Pokud ale do sebe všechno zapadne, dostanou ti hráči, kteří hrají ve středu, jen dva zápasy, nikoliv tři. Právě s ohledem na jejich klubové povinnosti," uvedl Rulík.

Do prvního dílu série Euro Hockey Tour vstoupí český tým ve čtvrtek 7. listopadu domácím duelem v Karlových Varech proti Švédsku. Po přesunu do Helsinek čeká Rulíkovy svěřence v sobotu domácí Finsko a v neděli Švýcarsko.

Nominace českých hokejistů na turnaj Karjala v Karlových Varech a Helsinkách (7.-10. listopadu):

Brankáři: Ondřej Kacetl (Oceláři Třinec; 0 zápasů), Josef Kořenář (Sparta Praha; 1),

obránci: Jan Košťálek (Vítkovice; 33 zápasů/5 branek), Dominik Mašín (Sparta Praha; 24/0), Filip Pyrochta (Mladá Boleslav; 34/0), Jan Ščotka (Kometa Brno; 49/1), Jiří Ticháček (Kladno; 9/0), Daniel Gazda (Ilves Tampere/Fin.; 13/2), Martin Jandus (Kärpät Oulu/Fin.; 13/0), Ronald Knot (IFK Helsinky/Fin.; 16/1), Radek Kučeřík (Ässät Pori/Fin.; 11/0), Libor Zábranský (Pelicans Lahti/Fin.; 27/1),

útočníci: Martin Kaut (20/3), Jáchym Kondelík (12/1), Jiří Smejkal (všichni Pardubice; 65/10), Kryštof Hrabík (7/0), Pavel Kousal (oba Sparta Praha; 20/2), Ondřej Beránek (Karlovy Vary; 65/8), Jakub Flek (Kometa Brno; 88/21), Marek Kalus (Vítkovice; 0/0), Matyáš Kantner (KalPa Kuopio/Fin.; 1/0), Michal Kovařčík (Kärpät Oulu/Fin.; 24/1), Michael Špaček (Ženeva/Švýc.; 66/10), David Tomášek (Färjestad/Švéd.; 71/22), Daniel Voženílek (Zug/Švýc.; 25/6), Filip Zadina (Davos/Švýc.; 16/6), Radim Zohorna (Lugano/Švýc.; 21/0).

Program turnaje Karjala:

Čtvrtek 7. listopadu: 17:00 Česko - Švédsko (Karlovy Vary), 17:30 Finsko - Švýcarsko (Helsinky).

Sobota 9. listopadu (Helsinky): 12:30 Švédsko - Švýcarsko, 16:00 Finsko - Česko.

Neděle 10. listopadu (Helsinky): 12:30 Česko - Švýcarsko, 16:00 Finsko - Švédsko.