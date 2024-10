Pět tisíc kilometrů bylo na manželku moc, zkušený útočník proto končí s hokejem

Úterní utkání 16. kola extraligy na ledě Olomouce bylo poslední v kariéře pro útočníka Vítkovic Valentina Claireauxe. Po prohraném zápase 3:5 ostravský klub na webu oznámil, že třiatřicetiletý francouzský reprezentant se rozhodl z rodinných důvodů skončit s hokejem. Na rozloučenou odehrál zápas s kapitánským céčkem na dresu.

"Hlavním a v podstatě jediným důvodem ukončení mé profesionální kariéry je rodina. Letos jsme zahájili třetí sezonu, během které zůstala manželka s dětmi doma, a zjistili jsme, že pro mou paní je situace již neúnosná. Je těžké mít dvě malé děti, nebýt jim nablízku a pomáhat s běžnými věcmi a výchovou na takovou dálku," uvedl Claireaux.

Účastník osmi mistrovství světa nemá domov na evropském území Francie, ale v zámořském společenství Saint Pierre a Miquelon u Kanady. Od Ostravy je tedy vzdálen více než pět tisíc kilometrů.

"Osobně je mi hodně líto, že Valentin končí svou hokejovou kariéru, protože to byl typ hráče, pro kterého byl vždy na prvním místě tým. Jeho životní rozhodnutí musíme respektovat," uvedl majitel vítkovického klubu Aleš Pavlík.

"Valovi děkujeme za odvedenou práci ve Vítkovicích a do další fáze jeho nehokejového života mu přejeme hodně štěstí," dodal sportovní ředitel Roman Šimíček.

Po utkání se ke ztrátě Claireauxe vyjádřil i kouč David Bruk.

"Valentin nám bude hodně chybět. Ve Vítkovicích je dlouho, je to stálý člen kádru a je skvělý hráč do defenzivy. Zkušenost s ním mám až z této sezony, nicméně bodový byl i předtím. Letos jsme s jeho výkony byli spokojení," podotkl Bruk.

"Kádr nemáme široký a díru po něm budeme muset zacelit. Přestože je to hráč čtvrté lajny, jeho odchod je pro nás citelný. Bral svou roli, kterou plnil výborně. Kapitána neměníme, ale Valentin je důležitý článek do kabiny. Je to velmi dobrý a charakterní člověk. Kapitánské ‚céčko‘ od nás bylo gesto na rozloučenou," dodal Bruk.

Bývalý hráč Zlína, Pardubic a Mladé Boleslavi Claireaux zahájil ve Vítkovicích druhou sezonu a skončil s bilancí tří gólů a pěti asistencí ze 14 zápasů.

Celkem nastoupil do 202 extraligových utkání, ve kterých nasbíral 88 bodů za 31 gólů a 57 asistencí.

Vítkovický klub uvedl, že za Claireauxe shání náhradu.