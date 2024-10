Jágr není člověk, ale mimozemšťan, měli by ho studovat, líčí Lotyš, co ho zarazilo

V zámoří hrál na univerzitě nebo za farmu Bostonu, odkud se ale neprobojoval do NHL. Teď hokejový útočník Eduards Tralmaks vzhlíží v extraligovém Kladně k Jaromíru Jágrovi. I kvůli němu po povedené minulé sezoně zůstal.

Je mu 52 let, v průběhu aktuální sezony, údajně své poslední, oslaví dokonce 53. narozeniny.

Jágrova hokejová dlouhověkost je takovou raritou, že nadále poutá celosvětovou pozornost.

Za křídelníkem a zároveň majitelem kladenských Rytířů se před časem vypravil sportovní web The Athletic, který spadá pod americký list New York Times.

Zaneprázdněnou legendu po jednom ze zápasů na rozhovor neuhnal. Rozpovídali se však její spoluhráči, zejména 27letý Lotyš Tralmaks, který v minulém ročníku vstoupil do české extraligy 21 góly. V tabulce střelců obsadil dělenou 11. pozici, mezi cizinci byl dokonce druhý za Slovákem Oliverem Okuliarem.

Proto si po sezoně mohl vybírat z vícero nabídek.

Zůstal však v Kladně. Rozhodl videohovor, v němž mu Jágr řekl, že z Rytířů, kteří v posledních letech bojovali o záchranu, udělá konkurenceschopný tým. A že i on sám bude v lepší formě, protože odehraje svou poslední sezonu. Tento historický moment si Tralmaks nechtěl nechat ujít.

"Vybudovali jsme si mezi sebou vztah do té míry, že je pro mě přirozené se kolem něj pohybovat," líčil Lotyš, jak slavnou osmašedesátku vnímá.

"Když ale přijdete domů a dáte si kávu, napadne vás: 'Jak je k čertu možné, že je to můj kamarád? Jak se stalo, že hraju za tenhle tým?' Řekl bych, že je to jako sen, který jsem ale nikdy neměl," dodal útočník, který reprezentoval Lotyšsko na uplynulém mistrovství světa v Praze a Ostravě.

Když v létě 2023 skončil na farmě Bostonu v Providence, jeho agent ho lákal právě na spolupráci s Jágrem.

"Řekl mi, že mě chce Jágr. Ne Kladno, ale přímo on. Já reagoval: 'Jágr mě chce? Myslel jsem, že je to hráč.' Zjistil jsem ale, že on tady dělá všechno. Všechno jde přes něj," poznamenal Tralmaks k majiteli Rytířů.

"Vyzařuje z něj určitá aura. Kdyby existoval hokejový Ježíš, právě tenhle chlápek mu je nejblíž," doplnil.

Díky současnému angažmá může pozorovat Jágra při jeho proslulých trénincích se závažími na různých částech těla. Nebo při bench pressu, kdy nesvírá činku standardně, ale jako hokejku.

"Působí to jako film z žánru sci-fi. Musí to být zdokumentované. Jágra by měli studovat, tím myslím lékaře, psychology. Měli by se na něj přijít podívat, protože to není člověk, ale mimozemšťan," žasl Tralmaks.

Jágr je momentálně o 15 let starší než druhý nejstarší hráč Kladna Radek Smoleňák. Aktuálně je nemocný, ale jinak ve dvanácti zápasech probíhající základní části posbíral tři body za gól a dvě asistence.

"U hodně hráčů to není tak, že by končili, protože by je hokej už nebavil. Jen prostě chtějí žít normální život. Pro Jágra je ale normální život tohle," podotkl lotyšský forvard, který je teď se zápisem 3+7 třetím nejproduktivnějším mužem Rytířů, momentálně desátého týmu tabulky.