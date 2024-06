Tour vytasí brutální program. Pogačarovi může mu dojít dech, míní Tesař

Nabitý sportovní rok 2024 kvapí dál a o slovo se hlásí Tour de France. Slavný cyklistický závod dnes poprvé v historii odstartuje v Itálii a poprvé se také nebude končit v Paříži. Na třetí vítězství v řadě zaútočí Jonas Vingegaard a po třech letech se v akci objeví Čech Jan Hirt. Na otázky ke 111. ročníku "Staré dámy" odpovídá cyklistický expert a bývalý reprezentant Lubor Tesař.

Zastavme se ještě u toho, co proběhlo médii před několika týdny. Tour de France 2028 by mohla začít v Česku. Věříte, že je to možné?

Možné to určitě je, ale mluví se o tom už dva roky a nikam se to z mého pohledu neposunulo. Ví se, co je na to potřeba. Jenže státní záruky, které jsou pro to nutné, nemáme. Alfa a omega je, že do toho nemůžou komerční partneři, oficiální žádost musí podat stát. Podle mě by se investované peníze několikanásobně vrátily, ale chápu, že v současné ekonomické situaci se na to bude dost lidí dívat skrz prsty.

Mluví se o konkrétním roce i o tom, že pro samotnou Tour je Česko coby první země mimo západní Evropu, kde by se jelo, atraktivní.

Je to na úrovni nějakých pořadatelských skupin s vedením Tour, ale musí to být schválené a požadují se záruky z nejvyšších státních kruhů. Od vlády a krajů nebo měst. Realizovatelné to je, bylo by to splnění snu pro určitou generaci cyklistů.

Když se zasníte, kudy by etapy v Česku vedly? Obvykle se Tour zdrží při startu v zahraničí tři dny.

Rozhodoval by zájem toho, kdo to platí. Nejvíce peněz na to může uvolnit Praha, minimálně prolog a start nějaké etapy by byl tam. Velkou část nějaké etapy bych tipoval ve středních Čechách s dojezdem v Mladé Boleslavi, když je Škoda jedním z největších partnerů Tour. Pak by byla možnost posunout to do jiného kraje.

Jaký bude letos premiérový start Tour v italské Florencii?

Těžký a krutý (úsměv). První etapy rozhodně nejsou jednoduché, bude to klasická divočina a diváci se mají na co těšit. Vedení a závodníci usilující o celkové pořadí z toho musí mít respekt a trochu se toho bát. Aby někdo nespadl, neměl defekt ve špatný okamžik a neztratil hned na začátku.

A co se týče diváků na místě? Italové jsou hrdí na své Giro, jak vezmou start francouzské Tour na své území?

Byl jsem překvapený, že na čtvrtečním představení týmů bylo na Itálii málo lidí. Chápu, že jdou hrdí na Giro, ale Tour je prostě Tour. Čekám, že silnice budou obsypané i v Itálii. Věřím, že pořadatelé mají nějakou představu, jinak by to tam nedávali. Čtvrtek byl malinko rozpačitý, ale Tour je značkou kvality. Obzvlášť letos je tam to nejlepší, co může být. Na jaře to vypadalo všelijak, naštěstí se všichni dali nějak dohromady.

Konec Tour bude zase jiný v tom, že kvůli olympiádě se nepojede do Paříže, bude chybět uvolněná poslední etapa se šampaňským. Navíc se v poslední den pojede časovka. Jakou roli to může sehrát?

Bude to otevřené, záleží, jaké budou rozdíly mezi prvními, ale časovka je vždy určitým nábojem. Uvidíme, kdo si co dokáže pošetřit a jak přejede poslední etapy před časovkou. Pokud vám to nejede, jak by mělo, v časovce můžete chytit minutu a je po nadějích.

Dvě etapy před závěrečnou časovkou jsou sice kratší, ale hodně náročné. Tadej Pogačar nazval program na konci Tour brutálním.

Kratší etapy jsou totiž daleko divočejší, nestačíte se pořádně rozjet a někomu to dělá problém. Uvidíme spoustu taktických variant, závodníci znají silné a slabé stránky soupeřů a budou chtít dostat lídra konkurenční stáje pod tlak.

Symbolem posledních let je souboj Vingegaarda s Pogačarem, od roku 2020 nikdo jiný bitvu o žlutý dres nevyhrál. Sázkové kanceláře vidí jako favorita Slovince, a to v kurzu kolem 1,5:1. Souhlasíte?

(úsměv) Takový kurz bývá na favorita třeba v tenisu, tady je to třítýdenní etapový závod, kde se může stát spousta věcí. Za daných okolností je Pogačar největším favoritem, nicméně Vingegaarda bych rozhodně neodepisoval. Mohou do toho zasáhnout také Primož Roglič a Remco Evenepoel, i když i oni měli výpadky. Jediný Pogačar zvládá sezonu snad na 120 procent, vyhrál Giro a i na jeho konci si dělal, co chtěl. Určitě dobře zregeneroval, na druhou stranu má v nohách kompletní jarní sezonu. Může to někde "vyplavat".

Zato Vingegaard od dubnového pádu v Baskicku nezávodil a do poslední chvíle se nevědělo, jestli na Tour pojede. To samé jeho parťák z týmu Visma Wout van Aert. Navíc mu chybí domestik Sepp Kuss. Snad poprvé má silnější tým Pogačar, co myslíte?

Je to obrovská výhoda, ale jedna věc je silný tým na papíře a druhá v závodě. UAE od Pogačara funguje skvěle, nicméně znovu opakuji, že už od jara. Nemusí formu celé tři týdny udržet. U týmu stačí, že se sejde jeden den, ostatní týmy vás očešou a lídr zůstane v boji sám.

Po třech letech bude na Tour český závodník Jan Hirt by měl ve formaci Soudal-QuickStep pracovat pro Evenepoela. Jak se těšíte na jeho výkony poté, co byl osmý na Giru?

Honza bude mít jasné cíle, jako poslední bude k ruce Evenepoelovi. Nachystaný je i Mikel Landa, ale ten je spíš taková varianta číslo dvě přímo na lídra, kdyby to Evenepoelovi nešlo. Honza bude dvorní domestik, bude tahat v kopcích. Musí přejet první etapy, které mu tolik nesedí, dostat se do pohody. Na Giru jel skvěle, jel na výsledek a hrábnul si. Uvidíme, jak vydrží na Tour, aby byl Evenepoelovi platný.

Poprvé od roku 2011 bude Tour bez Petera Sagana. Ten se dokonce objeví v České televizi při komentování pondělní třetí etapy.

Ano, budou tam s Jánkem Valachem (bývalý slovenský cyklista a dnes reprezentační trenér, pozn. red.). Bude to oživení a takový dáreček pro diváky, že ho uvidí v České televizi.

Vy budete ve studiu v jiné dny, se Saganem ne. Kdysi jste ho kritizoval za jeho leckdy bezohledný styl závodění a určití lidé na Slovensku se proti vám bouřili. Měl jste reakci i od Sagana?

(úsměv) Bylo to postavené jinak, některá média to vytrhla z kontextu. V cyklistice se používají určité výrazy a když řeknu, že někdo jezdí jako prase, neznamená to, že se chová jako prase. S Jánkem Valachem, který má k Saganovi pořád blízko, jsem v kontaktu, známe se dlouhá léta a tohle jsme nikdy neřešili. Nehledě na to, že o pár let později sám Sagan říkal, jak v pelotonu chybí respekt a jak se mladí jezdci chovají.

To bylo to, co jste kritizoval i vy, že ano?

Přesně. A když jsem dostal otázku, kde to začalo, zmínil jsem Sagana, který si spurty musel rozjíždět a hlídat sám. Neměl týmový vlak. Naučil se jezdit tak, aby se k němu nikdo moc nedostal. Občas tam hodil zbytečnou a nebezpečnou vlnu, o tom jsem mluvil. Ale je to jen o nějakém pohledu… Nemám se Saganem žádný problém a pokud budu poblíž, když budou oni v Praze, možná se za nimi i zastavím.