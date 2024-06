"Tuhle holku v Paříži sledujte". Seemanová uhranula Evropu dynamikou plavání

Má čtyři medaile ze čtyř disciplín, ve kterých startovala, a z toho dvě zlata. Česká plavkyně Barbora Seemanová si podmanila evropský šampionát v Bělehradě. Rázem se z ní stala jedna z tváří, kterou bude stát za to sledovat na nadcházejících olympijských hrách v Paříži.

Vůbec se nešetřila. Na srbském mistrovství startovala na kraulařské stovce, dvoustovce, polohové dvoustovce a čtyřstovce volným způsobem. Celkem musela jedenáctkrát do bazénu. Jenže právě s tím do Srbska jela.

"Jela jsem sem proto, abych využila poslední šanci, jak se zlepšit a natrénovat závody před olympiádou. Říkala jsem si, že co přijde s těmi časy, to bude jenom bonus," nechala se slyšet čtyřiadvacetiletá plavkyně.

A povedlo se to na výbornou. Česká reprezentantka se stala jednou z nejvýraznějších postav celého šampionátu.

"Barbora má skvělou dynamiku, olympijské závody v Paříži jsou už příští měsíc a ona má skvěle našlápnuto. Tuhle dívku tam sledujte," radí například plavecký zpravodajský web SwimSwam.

Sama Seemanová trochu brzdí nadšení. Přeci jen pod pěti kruhy v Paříži nebude chybět silná světová konkurence plná Američanek nebo Asiatek.

"Beru to jako slibný začátek. Do odjezdu na olympiádu máme ještě pár týdnů, takže je čas se ještě zlepšovat a trénovat. Po takovém šampionátu jsem moc nadšená do práce," přiznala Češka.

Slova chvály sklidila v zahraničních médiích především za to, jak zkušeně si počínala ve všech závodech. I na čtyřstovce dokázala hned od startu utrhnout soupeřky a pak ji přeplavala už jen Maďarka Ajna Késelyová.

"Hlavně při svém doublu na stovce a dvoustovce kontrolovala celé pole závodnic," pochválil její parádní výkony swimmingworldmagazine.com.

Pro českou výpravu to byl vůbec mimořádně úspěšný šampionát. V Bělehradě celkem posbírala sedm medailí.

Seemanovou doplnili evropská šampionka na 200 metrů prsa Kristýna Horská, vicemistryně Evropy na 100 metrů volný způsob Barbora Janíčková a bronzový medailista z motýlkářské padesátky Daniel Gracík.

Před olympijskými hrami se čeští plavci budou připravovat ve slovenském Šamoríně. Seemanová řekla, že v Paříži vynechá závod na 400 metrů volně, neboť se kryje s disciplínou 100 metrů motýlek.

"To je rozhodně lehčí start před dvoustovkou než čtyřstovka. Ta mě dokáže furt víc zničit. Takže pojedu sto motýl, dvě stě kraul a sto kraul, který by měl být potom. Ještě jsem se nekoukala, kdy je dvě stě metrů polohovka, ale kdyby to šlo, tak bych určitě chtěla i tu, protože proč ne," nastínila plány Seemanová.