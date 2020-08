Bouzková další senzaci nepřidala, přemožitelka Kvitové padla s Kontaveitovou

Tenistka Marie Bouzková vypadla na turnaji v New Yorku v osmifinále. Den poté, co v českém souboji vyřadila ve 2. kole Petru Kvitovou, dnes nestačila na dvanáctou nasazenou Anett Kontaveitovou. Estonské soupeřce v generálce na grandslamové US Open podlehla 3:6, 3:6.

Dvaadvacetiletá Bouzková zůstala v New Yorku, který hostí tradiční turnaj místo Cincinnati, ve hře jako poslední z českých reprezentantek. Po čtvrtfinále z předchozí akce v Lexingtonu ale tentokrát na další účast mezi osmičkou nejlepších nedosáhla. S Kontaveitovou, finalistkou úvodního podniku WTA po koronavirové pauze v Palermu, přišla čtyřikrát o podání a za hodinu a 21 minut prohrála. Tenisový turnaj mužů a žen v New Yorku (tvrdý povrch): Muži (dotace 4,674.780 dolarů): Dvouhra - 3. kolo: Medveděv (3-Rus.) - Bedene (Slovin.) 6:3, 6:3. Ženy (dotace 2,250.829 dolarů): Dvouhra - 3. kolo: Kontaveitová (12-Est.) - Bouzková (ČR) 6:3, 6:3.