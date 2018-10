Květa Peschkeová a Nicole Melicharová jsou párem narozeným v České republice, ale žijícím na Floridě. Peschkeová je dlouholetou stálicí ženské čtyřhry a v 43 letech je stále schopna konkurovat těm nejlepším. Rodačka z Bílovce a vítězka Fed Cupu z roku 2011 dosáhla ve stejném roce na největší úspěch své kariéry - vítězství ve Wimbledonu se Slovinkou Katarinou Srebotnikovou. Letos si finále v All England Clubu zopakovala po sedmi letech s Melicharovou, ale ve finále podlehly právě Krejčíkové a Siniakové. Na Turnaji mistryň si Peschkeová zahraje už poosmé a s pátou parťačkou. Do finále došla v roce 2008 se Stubbsovou a v letech 2010 a 2011 se Srebotnikovou, ale na titul čeká.

Rodina Melicharové je původem z Československa, ale rodiče v roce 1987 emigrovali do Spojených státech amerických. Melicharová se narodila o šest let později v Brně, kam však její matka odcestovala jen kvůli zdravotnímu pojištění a po šestinedělí se vrátila zpátky za oceán. Melicharová tedy vyrůstala v Americe, přesto se domluví i česky. Na Turnaji mistryň si zahraje poprvé, letos hrála finále Wimbledonu v ženské čtyřhře a také v mixech, kde spolu s Rakušanem Peyou triumfovala. Peschkeová a Melicharová, mezi nimiž je rozdíl 18 let, spolu ovládly letošní turnaje v Praze a Tchien-ťinu. Peschkeová vyhrála ještě podnik v San Jose s Latišou Čan.