Český tenis vstupoval do letošního French Open s velkými nadějemi, ale do třetího kola ve dvouhrách postoupili nakonec jen Jiří Veselý a Karolína Plíšková. Poslední mužský zástupce skončil na raketě Bautisty Aguta, a tak už českým fanouškům zbyla jen mladší z dvojčat Plíškových. Ta bojuje v Paříži dokonce o post světové jedničky, který by jí patřil v případě postupu do finále. To je však ještě daleko, dnes se Karolína pokusí zvládnout nástrahy třetího kola a v souboji o nejlepší šestnáctku zdolat Němku Carinu Witthöftovou. Utkání se mělo hrát už včera, ale kvůli dešti bylo odloženo na neděli. Zápas české a německé tenistky otevře nedělní program na kurtu číslo tři.