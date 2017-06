Proč se Plíšková tolik podceňuje? I trenér Kotyza míní, že už je to zbytečné

před 1 hodinou

Karolína Plíšková je poslední českou zástupkyní ve dvouhrách na Roland Garros. V sobotu odpoledne nastoupí v Paříži k duelu třetího kola proti Němce Carině Witthöftové.

Praha/Paříž - Je to zvláštní přístup. Od někoho, kdo je na třetím místě světového žebříčku a navíc se stále výrazněji blíží absolutnímu tenisovému trůnu. Karolína Plíšková to tak ale má. Na antuce sebedůvěrou neoplývá. Naopak. Sama sebe evidentně podceňuje.

"Přijela jsem si sem pro první kolo," překvapila novináře odpovědí po čtvrtečním vybojovaném vítězství nad Ruskou Jekatěrinou Alexandrovovou.

Po něm mohla oslavit nové pařížské maximum. Na šestý pokus došla na Roland Garros poprvé do třetího kola.

Že by jí to nalilo pořádnou dávku sebevědomí do žil? Ani náhodou. Plíšková zdůrazňuje, že každý zápas na antuce je pro ni strašlivě těžkou zkouškou. Podle ní je v podstatě jedno, kdo stojí na druhé straně. Prohrát prý může česká jednička s kýmkoli.

Tedy i s Němkou Carinou Witthöftovou, kterou v sobotu odpoledne vyzve v souboji o osmifinále. Dívkou, jež je v rankingu o plných sedmdesát míst za finalistkou loňského US Open.

"Další kolo je přede mnou a na antuce je pro mě každá soupeřka těžká. Nebudu se tady cítit jako druhá nasazená. Myslím, že to tak momentálně není. Žebříčkově ano, ale ne hrou. Navíc tady je každý zápas těžký. Všechny jsou vyrovnané," prohlásila Plíšková.

Dva dosavadní sehrané zápasy na letošním French Open jí v podstatě dávají za pravdu. Starosti měla rodačka z Loun v prvním kole proti Číňance Čeng Saj-Saj. Vyrovnaný tenis se hrál zejména v první sadě, v níž byla soupeřka jediný míček od setbolu. Druhé kolo s Alexandrovovou, to byla ještě větší dřina. Výsledek? 6:2, 4:6, 6:3.

"V minulých letech se mi stávalo, že jsem do všech kol chodila jako favoritka a vždy se to nějak pokazilo. Už to takhle neberu. Ženský tenis je momentálně tak otevřený, že to nic neznamená. Myslím, že i mužský tenis je na tom podobně. Světová jednička může prohrát s kýmkoli," dodala.

Podobný postoj nejspíš české tenistce vyhovuje. Snímá z ní přílišná očekávání a stres spojený s tím, že je vlastně už od prvního dne turnaje, kdy vypadla Angelique Kerberová, nejvýše nasazenou hráčkou.

Ovšem i podle kouče Davidy Kotyzy se Karolína Plíšková podceňuje možná až příliš. Trenér má naopak pocit, že tenistka začíná postupně plnit jeho představy a zlepšuje na antuce svůj pohyb.

"Cítí se nejistá, nechce soupeřky tolik tlačit. Ale já si myslím, že může. Opravdu se trochu podceňuje a ukázala to. Už tam byly okamžiky, kdy vybíhala relativně obtížné míče. Je to o odhalování limitů. Snažím se, aby se ještě trochu odbrzdila a hrála odvážněji i výměny," vysvětlil Kotyza.

Nejdůležitější ale podle něj je - a na tom se shodnou i se svou svěřenkyní - že Karolína dokáže ubojovat zápasy, ve kterých se jí herně zase tolik nedaří.

"Výkon se jí nemusí povést, ale když se kousne a bojuje, i když jí to nejde, pak má šanci přežít taková těžká utkání," řekl kouč. Jedno z nich dost možná zažije v sobotu odpoledne v Paříži. Ve hře je její premiérové osmifinále na French Open.