Plíšková prožívá životní sezonu bez výkyvů. Post jedničky ji teď ale nezajímá

před 4 hodinami

Takhle vyrovnanou a úspěšnou sezonu ještě nezažila. Po třech titulech a grandslamovém semifinále má Karolína Plíšková našlápnuto k tomu, aby se vrátila na tenisový trůn. To ale zajímá především její nejbližší okolí, sama post světové jedničky zase tolik neřeší. V Torontu se chce hlavně dobře rozehrát před posledním turnajem velké čtyřky. Teď ji čeká kanadská neznámá.

Jakákoli větší krize se sedmadvacetileté hráčce zjevně pro letošek vyhýbá. I začátek severoamerické šňůry začala rozvážným, ale sebejistým tempem. Zatímco v prvním zápase proti Alison Riskeové ztratila set, přes Anett Kontaveitovou přešla hladce ve dvou sadách.

"Každým zápasem se zlepšuju. Ale tak jsem to měla vždycky, dál mě posouvají utkání. Hrála jsem tu i čtyřhru, to určitě taky pomáhá," uvedla Plíšková po postupu do čtvrtfinále.

V deblu po boku Němky Julie Görgesové došla ale jen do osmifinále. O to víc se teď může soustředit na dvouhru, v které jí jde o hodně. Pokud se dostane až do boje o titul, může být znovu světovou jedničkou. Záleží ale, jak se povede Japonce Naomi Ósakaové. Jistotu dává Češce jen vítězná trofej.

"Nejde tomu uniknout, spousta lidí kolem mě mi to připomíná. Pro mě to ale není nic, na co bych se teď soustředila. Přece jen už jsem jednička byla. Samozřejmě by to bylo fajn, se tam znovu dostat," prohlásila Plíšková.

Zatímco Japonka bodově těží z dvou grandslamových titulů a pak se výsledkově zhroutila, rodačka z Loun si drží vyrovnanou formu po celý kalendářní rok. Na kontě má tři tituly, v Melbourne si zahrála semifinále a v Miami finále.

"Jenže při každé změně povrchu stejně vždycky začínáte od nuly. Jasně, nějaké sebevědomí mi to dalo, pomáhá mi to v těsných zápasech, třeba ve třetích setech, když si uvědomím, kolik jsem toho už zvládla," přiznala.

Hlavní konkurentku v boji o post číslo jedna by jí mohla pomoci odstranit Serena Williamsová, která si nyní střihne s Ósakaovou reprízu loňského třaskavého finále US Open. Šestatřicetiletá Američanka tehdy totiž neunesla průběh zápasu a za nadávky rozhodčímu a další výlevy vzteku dostala pokutu 17 tisíc dolarů.

Plíšková však bude mít dost starostí sama se sebou. Ji totiž ve čtvrtfinále čeká domácí hvězda Bianca Andreescuová, 27. hráčka světa.

"Nejenže jsme proti sobě nikdy nehrály, ale ani nikdy netrénovaly, vůbec se neznáme. Viděla jsem ji hrát leda v televizi. Rozhodně to bude zajímavá výzva, hrát proti ní poprvé právě tady před jejími fanoušky," dodala Plíšková.

Čtvrtfinálový duel české jedničky je na programu od pátečních 20 hodin. Až po ní se v nočním programu objeví na kurtu Williamsová proti Ósakaové a také další Češka Marie Bouzková s Rumunkou Simonou Halepovou.