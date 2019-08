Karolína Plíšková s Kontaveitovou nezaváhala, v Torontu je ve čtvrtfinále

Aktualizováno před 1 hodinou

Česká tenistka Karolína Plíšková si na turnaji v Torontu poradila 6:3, 7:5 s Anett Kontaveitovou z Estonska a postoupila do čtvrtfinále. V něm se třetí hráčka světového žebříčku utká buď s Kiki Bertensovou z Nizozemska, nebo s domácí Biancou Andreescuovou.

Sedmadvacetiletá Plíšková díky vítězství udržela šanci stát se opět světovou jedničkou. Potřebuje k tomu postup do semifinále a současně druhá hráčka žebříčku Naomi Ósakaová nesmí projít do čtvrtfinále. Pokud jednadvacetiletá Japonka postoupí, musí Plíšková dojít do finále, případně v něm Ósakaovou porazit.

Tenisový turnaj žen v Torontu (tvrdý povrch, dotace 2,830.000 dolarů):

Dvouhra - 3. kolo:

Karolína Plíšková (3-ČR) - Kontaveitová (16-Est.) 6:3, 7:5, Keninová (USA) - Jastremská (Ukr.) 6:2, 6:2.

Tenisový turnaj mužů v Montrealu (tvrdý povrch, dotace 6,338.885 dolarů):

Dvouhra - 3. kolo:

Thiem (2-Rak.) - Čilič (14-Chorv.) 7:6 (9:7), 6:4, Medveděv (8-Rus.) - Garín (Chile) 6:3, 6:3.