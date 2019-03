Vysoká hra v Miami. Plíšková útočí na Kvitovou, dvě Češky budou ve velké čtyřce

před 20 minutami

Dramatické závody o nejvyšší příčky ženského tenisového žebříčku píšou další kapitolu v americkém Miami. Z českých hráček se nakonec na Floridě největšího úspěchu dočkala Karolína Plíšková.

Aktuální světová sedmička na turnaji nepodávala ideální výkony, znovu ale potvrdila důležitou schopnost přehrát soupeřky i v polovičatém rozpoložení.

Navíc jde nahoru, po přesvědčivé výhře ve čtvrtfinále nad krajankou Markétou Vondroušovou mohla sebevědomě prohlásit: "To už bylo lepší. Cítím se konečně stoprocentně."

Plíšková má jistotu, že se v žebříčku po Miami posune minimálně o tři příčky. Dvě české tenistky budou v každém případě v top 4, což je bezesporu famózní počin. Otázkou zůstává, která z nich bude držet prestižní status národní jedničky.

Kvitová má stále k dispozici bodový polštář a ten Plíšková roztrhne jedině svým triumfem na celém turnaji.

V tom případě by navíc přeskočila i Rumunku Simonu Halepovou a stala se světovou dvojkou, přičemž na první Japonku Naomi Ósakaovou by jí chybělo pouhých 91 bodů.

Právě s Rumunkou se Plíšková střetne v ostrém semifinále, které má plánovaný začátek ve dvě hodiny ráno našeho času. Půjde skutečně o vysokou hru.

Halepová se totiž v případě postupu do finále vrátí po dvou měsících na tenisový trůn, který jí Ósakaová sebrala triumfem na Australian Open. Rodačka z Constanty předtím na postu světové jedničky strávila 64 týdnů a teď se zdá, že znovu disponuje nejlepší formou z celé špičky.

"Pokud budu předvádět svůj nejlepší tenis, budu mít velkou šanci stát se zase světovou jedničkou. Teď na to ale nemyslím, chci jen najít svůj rytmus a hrát, co nejlépe to půjde," tvrdí Rumunka.

Jedno je jisté. Na svou semifinálovou soupeřku si bude hodně věřit. Plíškovou jak známo porazila v sedmi z devíti dosavadních vzájemných klání.

A nikdy s ní neprohrála na tvrdém povrchu. První výhra české tenistky nad Halepovou se datuje na únor 2016, kde v rámci Fed Cupu v Kluži, v hale vybavené extrémně pomalým povrchem, Plíšková překvapila domácí hvězdu po setech 6:7, 6:4, 6:2.

Druhé vítězství nečekaně přišlo opět na pomalém dvorci, tentokrát přímo na antuce. Vloni Plíšková ve čtvrtfinále v Madridu po vynikajícím výkonu Halepovou přehrála 6:4, 6:3.

Od té doby už se odehrála jediná bitva. Nedávno v Ostravě dlouhý duel Fed Cupu zvládla lépe Rumunka: 6:4, 5:7, 6:4. Před tímhle zápasem si Plíšková věřila, opakovala věty o tom, že ví, jak nejlepší hráčku posledních let porazit. Nepovedlo se, ale česká tenistka zůstává zdravě sebevědomá i před duelem v Miami.

"Úroveň mé hry se zvedá a v každém případě to bude dobrý zápas, když nic jiného," prohlašuje. "Šanci budu mít určitě. Pokaždé, když spolu hrajeme, cítím šanci. Bilance head to head pro mě není dobrá, ale pokaždé mi přijde, že mohu vyhrát," dodává.

Slova jsou jedna věc, realita na kurtu pak druhá. Plíšková bude muset předvést maximum, zejména po fyzické stránce. Nutností bude bojovnost na hranici možností.

Před zápasem by si Plíšková mohla pustit záznam z Indian Wells, kde před šestnácti dny Halepovou dohnala k zoufalství Markéta Vondroušová. Jistě, styly dvou Češek se nedají porovnávat. Ale přístup, jakým se v duelu devatenáctiletá tenistka prezentovala, může sloužit jako dokonalý vzor i pro někoho mnohem zkušenějšího.

