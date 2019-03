Český souboj v Miami vyhrála Plíšková, o finále si zahraje proti Halepové

Aktualizováno před 1 hodinou

Karolína Plíšková ve čtvrtfinále turnaje v Miami porazila Markétu Vondroušovou 6:3, 6:4.

Turnajová pětka Plíšková musela ve třetím kole i v osmifinále zápasy otáčet, ale do utkání proti Vondroušové vstoupila dobře a přes horší úvod druhé sady, v které prohrávala 0:3, proměnila po 80 minutách první mečbol.

"Myslím, že jsem se zlepšila a odehrála tady svůj nejlepší zápas. Ona výborně bránila, nutila mě hrát údery navíc, ale byl to dobrý zápas," řekla Plíšková po dalším zvládnutém večerním klání. "Už jsem si na to zvykla," usmála se.

V prvním setu neztratila ani jednou servis. "Ale bylo to těžké," řekla. Ve druhé sadě o servis ve druhém gamu přišla, od stavu 0:3 však získala pět her v řadě. "Začala jsem hrát agresivněji a fungovalo to," řekla Plíšková. Za stavu 5:4 při svém servisu ztrácela 15:40, ale oba brejkboly odvrátila a zápas ukončila.

Podívejte se na sestřih zápasu

Díky semifinále má Plíšková jistý posun v žebříčku na čtvrté místo, účastí ve finále by se dostala před Petru Kvitovou na třetí a v případě zisku titulu by se bývalá světová jednička dostala na druhou příčku.

Karolina Pliskova vs. Marketa Vondrousova | 2019 Miami Open Quarterfinal... https://t.co/s5YZsKsgoL via @YouTube — Preotu Constantin (@PreotuConstant1) March 28, 2019

S Halepovou, kterou může postup do finále vrátit na post jedničky před Japonku Naomi Ósakaovou, hrála v Miami v tréninku. "A dostala jsem šest nula, takže to může být jenom lepší," řekla Plíšková, která má s Rumunkou bilanci 2:7. "Zlepšuju se tu, bude to dobrý zápas a myslím, že mám šanci," věří Plíšková.

Druhou semifinálovou dvojici tvoří Anett Kontaveitová s přemožitelkou Petry Kvitové, Ashleigh Bartyovou.

Tenisový turnaj mužů a žen v Miami (tvrdý povrch):

Muži (dotace 9,314.875 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále: Isner (7-USA) - Bautista (22-Šp.) 7:6 (7:1), 7:6 (7:5), Auger-Aliassime (Kan.) - Čorič (11-Chorv.) 7:6 (7:3), 6:2.

Ženy (dotace 9,035.428 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále: Karolína Plíšková (5-ČR) - Vondroušová (ČR) 6:3, 6:4.