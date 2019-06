Vondroušovou děsí přicházející popularita. Koukám do blba a nevím, co se děje, řekla

před 7 minutami

V roce 2015 Markéta Vondroušová fandila v Paříži ve finále Lucii Šafářové. O čtyři roky později bude o titul na Roland Garros bojovat sama a přijde jí to neskutečné.

Byla hrdá, jak v těsných koncovkách obou setů semifinálového duelu s Britkou Johannou Kontaovou udržela nervy na uzdě. Na finále za ní přijede rodina, kondiční trenér Michal Vágner i Jiří Hřebec, který se na její přípravě podílí na Štvanici, ale na turnaje nejezdí.

V sobotu se poprvé postaví na centrální kurt Philippa Chatriera, protože ženská semifinále se na něm kvůli odložení ze čtvrtka nehrála. V ochozech patnáctitisícového stadionu byla, když Šafářová bojovala ve finále s Američankou Serenou Williamsovou.

"Vyhrály jsme juniorského debla (s Miriam Kolodziejovou) a běžely jsme na zápas Lucie. Bylo to úžasné. Hrozně jsem jí fandila," vzpomínala Vondroušová.

Tehdy jí bylo patnáct a ani ve snu by ji nenapadlo, že o čtyři roky později bude hrát finále ona. "Kdyby mi to někdo řekl, myslela bych si, že je blázen," poznamenala dnes.

Zatím ale jde ve stopách Jeleny Ostapenkové, které bylo v roce 2017 čerstvých dvacet, když byla jako nenasazená ve finále. "Říkala jsem si: 'Ty jo, tohle se povede jedné holce z tisíce.' Že jsem to zrovna já, mi vůbec nedochází. Neskutečný," rozplývala se. Ostapenková tehdy ve finále porazila Simonu Halepovou a celý turnaj vyhrála.

Vondroušové nedochází, co už v Paříži dokázala. "Přijde mi, že jsem v takovém transu. Slezu z kurtu a nevím, co se stalo. Vlastně i teď. Sedím, koukám si do blba a nevím, co se kolem děje. Pořád si říkám, že hraju nějaké béčko doma v Česku a ne grandslamové finále," zasmála se.

Do semifinále vstoupila nervózně, ale v koncovkách obou setů byla klidnější než soupeřka. Cenila si toho, jak si s tím dnes poradila. "Už předchozí zápas s (Petrou) Martičovou byl taky hodně o nervech, na mečbol jsem tam dala debla. Že jsem si tím prošla, mi pomohlo v tomhle zápase. Pořád jsem věřila, že to můžu zvládnout ve dvou setech," řekla.

V jednu chvíli upozorňovala rozhodčího, že kvůli dešti začala klouzat zadní čára. "Už pršelo fakt dost. Jenže když začalo pršet víc, tak mi to šlo a vyhrávala jsem body. Takže pak už jsem radši byla ticho, říkala jsem si, že to třeba dohraju, když bude pršet. Ona v tom dešti dělala víc body," vyprávěla. Déšť nakonec nebyl tak intenzivní, aby se musel zápas přerušit.

A Vondroušová se dostává do centra pozornosti. "Otevřu internet a všude jsem já. Už mi to přijde docela hrozný. Asi ještě větší to bude, až se vrátím do Česka," řekla. Trochu ji to děsí. "Nemám ráda tiskovky, rozhovory. Až takový zájem je pro mě nový. Snažím se to moc nevnímat a nic nečíst," doplnila rodačka ze Sokolova.

Dnes za ní dorazil děda a je ráda, že v sobotu přijedou i další její blízcí. "Přijede mamka, táta. Přijede kondiční Michal Vágner a taky pan Hřebec. Ten mi řekl, že přijede na turnaj, jenom když budu hrát grandslamové finále. Tak jsem mu hned po zápase psala, jestli už konečně přiletí," prozradila Vondroušová.

Hned po zápase jí telefonovala Barbora Strýcová, se kterou se spřátelily při společné čtyřhře na lednovém Australian Open. "Byla šťastná, strašně křičela. Trochu jsme pokecaly."

Je ráda, že po dvoudenní pauze zaviněné středečním deštěm nemusí na finále čekat. "Když už jsem se zase dostala do rytmu, je lepší to odehrát hned. Zítra si s Herňou zatrénujeme, dáme si oběd a půjdu hrát," plánovala.

Finále ženské dvouhry by mělo začít v sobotu v 15:00.