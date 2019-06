Baví stylem hry i kšiltovkou. Vondroušová sní o finále, ale pozor na britského fénixe

před 15 minutami

Na pařížské antuce působí jako zjevení, jako originální úkaz, který nikde jinde neuvidíte. Markéta Vondroušová si tenisové fanoušky i odborníky získává netradičním herním stylem. Její přesné kraťasy i loby obletěly sociální sítě. Naposledy si všimli i ostře zalomené kšiltovky, kterou devatenáctiletá rodačka ze Sokolova nosí. Ale pozor, její sen o grandslamovém finále může v pátek zhatit Britka Johanna Kontaová, která se v posledních měsících nevídaně zvedá.

Když Vondroušová v úterý vyprovodila ve dvou setech Chorvatku Petru Martičovou, snesla se na její hru vlna chvály, a to i od poražené tenistky, která její hru přirovnala k hře Simony Halepové. Navíc prý má Češka nejrychlejší nohy na okruhu.

"Snažím se ale hrát i agresivně, servírovat, mixovat hru. Víte, jak ráda hraju kraťasy. Kombinace toho všeho je můj herní styl," reaguje Vondroušová na pochvalné poznámky k originalitě tenisového pojetí.

Na kurtu se odlišuje i jiným způsobem. Často ji ve volných chvílích uvidíte si žmoulat kšilt čepice tak, aby byl ostře zkosený.

"Ani nevím, proč to dělám, mám to takhle už od dětství. S rovným kšiltem mě neuvidíte, nosím to jedině takhle," směje se.

Není to tak dlouho, co jako dvanáctiletá žákyňka sledovala, jak jiná slavná česká levačka Petra Kvitová ovládla wimbledonské finále, teď si možná jedno sama zahraje.

"Pamatuju si, jak Petra poprvé vyhrála, to bylo skvělé. Pak jsem ještě obdivovala Kim Clijstersovou," vzpomíná Vondroušová.

Snové finále zažije ale jedině tehdy, pokud najde recept na rozjetou Britku Johannu Kontaovou, která ji před pár týdny vyřadila ze čtvrtfinále v Římě. Bude to tedy velká odveta.

"Hrála jsem proti ní dvakrát, jednou jsem vyhrála, podruhé pohrála. Bude to hodně těžký zápas, je teď ve formě," ví česká tenistka.

A má pravdu. Kontaová si prožila mizerný rok 2018 poté, co se jako první Britka od roku 1984 dostala do první desítky žebříčku. Stala se i světovou čtyřkou. Loni ale přišel kolaps formy.

Na něm se podílelo i chatrné zdraví, trápila ji bolavá kyčel a na kurtu to nebylo ono. Na grandslamech nebyla schopná překonat druhé kolo. V říjnu ale angažovala nového trenéra, Francouze Dimitriho Zavialoffa, a jejich spolupráce se letos na jaře začala vyplácet.

"Dimitri je skvělý trenér, dodává mi odvahu a nechává mi prostor, abych hrála tak, jak si myslím, že bych měla hrát," popisuje přednosti svého kouče Kontaová.

Někdejší trenér Švýcarky Timey Bacsinszké nebo Stana Wawrinky je velkým odpůrce koučování na kurtu, které je povolené na menších turnajích.

"Mám vlastní představu o tom, co je herní sebevědomí. Podle mě by měla na kurtu hrát tenistka, a ne její trenér," vysvětluje Zavialoff, proč nechává Kontaovou spoléhat se sama na sebe. A na grandslamu se to zjevně vyplácí.

V posledních týdnech povstala jako pověstný fénix. Zpoza světové čtyřicítky se rázem vyšvihla na 26. místo. Na antuce si zahrála finále v Rabatu a v Římě a teď nastartovala úžasnou jízdu i v Paříži. Američanku Sloane Stephensovou smetla ve čtvrtfinále jednoznačně 6:1 a 6:4. Loňskou finalistku French Open drtila především z returnu.

"Bylo to docela maso. Tam jí urážela každý míč, který jí přišel pod ruku. Na to musím být připravená, že se tohle může taky stát. Zkusím jí to mixovat a uvidíme," spekuluje o taktice na pátek Vondroušová. Duel proti Britce rozehraje v 11 hodin na kurtu Simonne Mathieu.