Nedůstojný boj o finále. Hodně divné, potvrdila Vondroušová. Zase se mluví o sexismu

Zvláštní pocit z nešťastného rozhodnutí pařížských pořadatelů jí pochopitelně nemohl pokazit radost ze senzačního úspěchu. Markéta Vondroušová postoupila do finále Roland Garros, když na třetím největším kurtu ve dvou setech přehrála Johannu Kontaovou.

Tenhle duel nepřipomínal boj o finále grandslamového turnaje. Kurt, publikum, atmosféra - všechno na úrovni druhého nebo třetího kola. Nabranou ztrátu po deštivé středě se totiž organizátoři rozhodli dohnat značně kontroverzním způsobem.

Ani jedno ženské semifinále se nehrálo na největším dvorci Philippa Chatriera. Ashleigh Bartyová s Amandou Anisimovovou hrály alespoň na kurtu Suzanne Lenglenové a kulisa jejich klání byla rozhodně důstojnější.

"Bylo to hodně divné, nemělo to tak být," prohlásila Vondroušová na tiskové konferenci po utkání.

"Hrát semifinále na takovém kurtu bylo zvláštní. Ale nevím, je mi to teď asi jedno, jsem prostě šťastná, že jsem vyhrála," dodala devatenáctiletá Češka po vítězství 7:5, 7:6.

Tenistka prý před zápasem podivné nasazení na nový kurt Simone Mathieuové vůbec neřešila. Spíš byla ráda za to, že na dvorec nastoupí už na 11. hodinu. Oslovili jí ale zástupci organizace WTA, kteří odsunutí semifinálového duelu mimo dva největší kurtu nesli velmi nelibě.

"Mluvila jsem s nimi, bylo vidět, že z toho nejsou ani trochu šťastní," svěřila se Vondroušová.

Šéf asociace Steve Simon dokonce prohlásil: "Jsme mimořádně zklamaní z toho rozhodnutí. Je nespravedlivé a nevhodné. Jsme si jistí, že existovala jiná řešení. Ty čtyři ženy, které hrály tak výborně a dostaly se takhle daleko, si zasloužily zahrát si na největším kurtu."

Velmi překvapená byla z místa konání semifinálového duelu poražená Britka Johanna Kontaová.

"Abych byla upřímná, to jak to tam vypadalo, hovoří samo za sebe," poukázala na fakt, že na dvorci na první pohled nic nenasvědčovalo tomu, o jak důležitý zápas se jedná. "Jistě, je to krásný kurt, hrála jsem tu třetí kolo," rýpla si Kontaová.

"Kdybych neměla v hlavě, co je to za zápas, asi bych neměla pocit, že jde o semifinále grandslamu," dodala.

V Paříží teď zase mocně rezonuje v staré známé téma sexismu v tenisovém prostředí. Pořadatelé nasadili mužská semifinále po sobě na dvorec Philippa Chatriera a vstupenky prodávaly na každý zvlášť. Zatímco ženská semifinále šla od 11 hodin proti sobě.

Když se Kontaové jeden z novinářů zeptal, zda v tom vidí sexismus, reagovala takto: "Odpověděl jste si sám už svou otázkou. Rozhodnutí pořadatelů mluví samo za sebe."

Francouzská tenisová legenda Amelie Mauresmová celou záležitost označila za ostudu. Kontaová souhlasila. "Opravdu únavné a nešťastné je, jak musí ženy neustále obhajovat své právo na nasazení na kurty, na odměny a obecně na své možnosti. Je to smutná situace," uvedla.

Odpovídala na otázky, ale sama se o tématu příliš bavit nechtěla. "Bojovat za nasazování na kurty není má práce. Má práce je bavit lidi a to jsem udělala. A když organizátoři necítí, že je to něco, co by mělo být podporováno, tak je to jejich věc. Protože já jsem svou práci udělala a udělala jsem ji dobře," uzavřela důrazně britská tenistka.

