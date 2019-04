Divná ironie i rakety zabavené v Istanbulu. Siniaková věří, že jí Praha zvedne náladu

před 48 minutami

Kateřina Siniaková vstoupila suverénní výhrou do pražského turnaje WTA. Slovince Dalile Jakupovičové dovolila pouhé dvě hry. Česká tenistka věří, že právě Praha může špatný průběh sezony zlomit k lepšímu.

Ke spokojenosti má daleko. V sezoně zatím Kateřina Siniaková nevyhrála v hlavních soutěžích dva zápasy za sebou. Před domácími fanoušky ve Stromovce by ale tuhle tristní bilanci ráda změnila. "Sezona se mi nezamlouvá, doufám, že tady se to otočí," řekla dvaadvacetiletá hráčka po jasné výhře v prvním kole.

Věří, že antuka je její povrch. A znovu opakuje, jak dobře se paradoxně v posledních týdnech cítí.

"Je to divné, přijde mi to jako velká ironie. Na kurtu se cítím asi nejlépe, co pamatuju a výsledky jsou přitom nejhorší. Možná bych ten pocit měla zhoršit," smála se Siniaková na tiskové konferenci.

Před sezonou si kladla velké cíle, jenže realita jí postavila zpět na nohy. "Snažím se, makám a nepřestávám věřit, že se to zlepší," prohlásila.

V tréninku zatím nemá co měnit. "Člověk většinou hledá něco, co dělá špatně. Ale já měla celou dobu pocit, že jde všechno správným směrem. Takže je to těžké. Věřím, že na to mám a snažím se najít nějakou skulinku, co se dá zlepšit," vysvětlila.

44. tenistka aktuálního světového žebříčku přiznala, že se snaží pracovat na agresivnějším stylu své hry. "Top hráčky si ten bod musejí uhrát samy. Já nechci být hráčka, která jen vrací a čeká na chybu soupeřky. Tu kreativitu v sobě mám a chci se tak prezentovat."

Siniaková si zároveň snaží zachovat nadhled tak, aby tenisové porážky nezlomily její psychiku. "Myslím, že jsem ještě mladá a jsou horší věci než jenom prohrávat na kurtu."

V Praze si chce světová deblová jednička za každou cenu zlepšit náladu. Z tureckého Istanbulu, kde posedmé v sezoně vypadla v prvním kole, přijela ve špatném rozpoložení, kterému nepřidala událost z místního letiště. V Turecku jí zabavili její tenisové vybavení.

"Docela jsem se tam pohádala. Ale tři rakety tam zůstaly, řeší se to, ale už je to týden a rakety nikde," podotkla Siniaková. Na odbavení se zeptala, zda si rakety může vzít s sebou do letadla. Odpověď byla kladná. "Když jsme ale procházeli kontrolu, najednou mi řekli, že to nejde. Nic takového se mi nikdy nestalo."

Na turnaje vozí rakety po pěti, takže jí aspoň dvě zbyly. "A psala jsem na Wilsona, mám štěstí, pošlou mi další," dodala.

V pražském osmifinále bude její soupeřkou Slovenka Jana Čepelová. Stejně jako Slovinka Jakupovičová je to hráčka, se kterou Siniaková v kariéře ještě neprohrála.

"Známe se dobře, očekávám dlouhé výměny, dlouhý zápas. Dlouho jsem jí neviděla na okruhu, byla zraněná," prohlásila na adresu 232. tenistky rankingu a někdejší světové padesátky.