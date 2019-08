US Open už je bez českých mužů. Veselý byl dva míčky od výhry, nakonec ale podlehl

před 18 minutami

Tenista Jiří Veselý byl dva míče od postupu do 2. kola grandslamového US Open, ale zápas do vítězného konce nedotáhl. S Litevcem Ričardasem Berankisem prohrál v pěti setech 6:4, 6:7, 6:3, 6:7 a 4:6.

Levou rukou hrající Veselý prošel do soutěže z kvalifikace a blízko výhře se ocitl ve čtvrtém setu. Za stavu 5:4 podával na vítězství, dostal se ze stavu 15:40 na shodu, ale vzápětí udělal dvě dvojchyby a připravil se o šanci zápas dokončit. Duel mohl skončit po třech hodinách a deseti minutách, ale hrál se ještě hodinu a pět minut. Veselý ve čtvrté sadě ztratil tie-break a v pátém rozhodla sedmá hra, v které přišel o podání. Odvrátil pak tři mečboly, ale při čtvrtém dal Litevec eso. Hned první den tak skončili ve dvouhře na US Open oba čeští muži. Zdravotně handicapovaný Tomáš Berdych prohrál s Jensonem Brooksbym z USA. Infografika Plíšková je ve 2. kole, Kvitovou čeká derby. Projděte si program a výsledky US Open

autoři: Sport, ČTK | před 18 minutami