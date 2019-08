Kvitová i Plíšková začnou s kvalifikantkami. Projděte si program a výsledky US Open

US Open, poslední grandslamový turnaj tenisové sezony zažívá letos už 139. ročník. Na newyorských betonových tenisových kurtech v areálu Flushing Meadows si zahraje o singlový titul 128 hráčů a hráček, ve čtyřhrách nastoupí vždy 64 párů.

Vítězové dvouhry dostanou stříbrnou trofej a rekordní prize money ve výši 3,85 milionu dolarů (tedy asi 89,5 milionu korun). Vítězství z loňského roku obhajují Srb Novak Djokovič a Japonka Naomi Ósakaová.

Co se týče české a československé stopy, tři tituly si z US Open si vybojoval Ivan Lendl (1985-87). Jedno vítězství má na kontě Hana Mandlíková (1985). Naposledy se do finále dvouhry probojovala Karolína Plíšková v roce 2016.

Hlavní soutěž US Open startuje 26. srpna, ženské finále dvouhry je na programu 7. září, mužské o den později.