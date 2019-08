Kvitová je hladová, ale brzdí ji strach. Nevím, co to je a jak to mám léčit, říká

před 18 minutami

Petra Kvitová odehraje US Open s nedoléčenou levou rukou. Přesto se na závěrečný grandslam sezony v New Yorku těší, ale rozhodně do něj nevstupuje s myšlenkami na titul.

"To mě každopádně nenapadá," řekla dvojnásobná vítězka Wimbledonu novinářům před 1. kolem, do kterého vstoupí v úterý. "Hlavně chci zůstat zdravá, to by bylo fajn. Nechám tam všechno a jak se to stane, tak to bude," uvedla.

Aktuálně šestá hráčka světového žebříčku si natrhla předloktí levé ruky, v které drží raketu, den před Roland Garros a antukový grandslam vynechala. Oblíbený turnaj na trávě v All England Clubu pak hrála prakticky bez tréninku a postoupila do osmifinále.

Následně se rozhodla nastoupit až v Cincinnati, kde vypadla v prvním kole, a z další akce v Bronxu se odhlásila. "Po zápase v Cincinnati mi ruka hodně natekla a částečně tam pořád nějaký otok je. Vlastně ani nevím, co s rukou je," řekla.

Neuvažovala ale, že by US Open vynechala. "Nikdo mi neřekl, že by se stav ruky mohl zhoršit. Spíš se neví, jak dlouho to ještě může trvat a jak ji mám léčit. Domluvili jsme se, že až se vrátím po US Open, rozhodneme se, co dál."

V poslední době si zvyká, že příliš netrénuje. Nepůsobila ale ze situace psychicky rozhozená. "Už jsem si zvykla, jsem v pohodě. Mám docela nadhled. Po tom, co se mi už stalo, tak tohle je banální zranění, i když nikdo neví, co se s tím děje," připomněla, že se předloni vracela po vážném zranění prstů levé ruky z přepadení.

Teoreticky je možné, že si nezvyklé zranění předloktí přivodila i proto, že nemá stoprocentní hybnost operovaných prstů. "To nikdo neví. Já si myslím, že jsem s držením rakety extra nic nedělala. Nevíme, z čeho se to stalo."

Na tréninku před US Open ruku nešetřila. Šla do úderů zostra. "Obtíž mám jen občas v hlavě, ale jinak, když ruku pustím do švihu, je to docela fajn. Akorát když ji u nějakého speciálního úderu ucítím, bojím se pak nějakou chvíli. Podvědomě se pak brzdím a nešvihám, jak mám," řekla devětadvacetiletá Kvitová.

Svěřenkyně trenéra Jiřího Vaňka má za sebou v posledních dvou měsících jen minimum zápasů. Proto půjde na kurt "hladová". "Musím říct, že se hrozně těším, až budu zase hrát. Snažíme se hru vyšperkovat, tak uvidíme," řekla.

Čtvrtfinalistku US Open z let 2015 a 2017 čeká v prvním kole české derby. Poprvé se na okruhu střetne s Denisou Allertovou, jež postoupila z kvalifikace. "Je to pech. Nebude to moc příjemné. Je to takový prostě blbý," řekla Kvitová, která s Allertovou trénovala v zimě v přípravě na pražské Spartě v hale.