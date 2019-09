Blbostí o protekci už mám dost, říká Federer. V New Yorku rozjel další úžasnou jízdu

před 4 minutami

Dva zápasy jako by se hledal. Zvykal si na podmínky, upozorňoval na nezvykle pomalý povrch. Pak se ale Roger Federer na US Open rozjel k velkým výkonům, dva nebezpečné soky působivě deklasoval a postoupil už do čtvrtfinále.

Z jeho poloviny pavouka navíc odpadl největší soupeř, světová jednička Novak Djokovič. A tak zatím Švýcar v New Yorku řešil jedinou negativní věc: neustále se opakující nařčení z protekce.

Byl to jeho soupeř ze třetího kola, Brit Daniel Evans, který citlivé téma opět otevřel. Tenista mající za sebou dopingový trest za užívání kokainu schytal od švýcarské legendy krutý debakl 2:6, 2:6, 1:6. Na Federera absolutně nestačil v žádném aspektu hry, ani to mu ale nezabránilo v tom, aby hledal důvody porážky jinde, než ve vlastním výkonu.

Evans přišel kvůli dešti o den volna, Federer si naopak mohl odpočinout, protože jsou jeho zápasy zcela pochopitelně a po právu zařazené na největší - tedy zastřešené kurty.

Britovi ale vadilo především to, že musel k zápasu proti dvacetinásobnému grandslamovému šampionovi nastoupit hned na úvod pátečního programu, tedy ani ne 24 hodin po duelu druhého kola, v němž se na postup nadřel proti nasazenému Francouzovi Lucasi Pouillemu.

"Bohužel, tak to je. A je to těžké. Někdo jako já do programu nemá co mluvit. Pořadatelé samozřejmě chtějí, aby šel Roger dál a tak to naplánují takhle," naznačil devětadvacetiletý rodák z Birminghamu, že mohlo jít o záměr. Federera pak nařkl z toho, že svůj program na turnaji aktivně ovlivňuje.

"Nebylo to poprvé. Myslím, že jsou tak tři čtyři hráči, kteří si mohou říci, kdy chtějí hrát," dodal Evans.

Federera tím pořádně naštval. "Mám toho dost, tyhle blbosti slýchám pořád. Už jsem z toho unavený. Všichni už by si mohli zapamatovat, jak to je," uvedl na tiskové konferenci.

Ještě jednou tak připomněl obvyklou praxi. Pořadatelé se hráčů orientačně ptají, zda preferují denní nebo večerní zápas, potom se ale sami rozhodují na základě mnoha faktorů, z nichž tím nejpodstatnějším je samozřejmě sledovanost.

"Můžeme říct, čemu dáváme přednost. Ale neznamená to, že Roger požádá a Roger dostane. Určují to turnaje a televize. Pokud mě dají na kurt ve čtyři ráno, půjdu ve čtyři ráno," rozohnil se osmatřicetiletý šampion.

Brzy se ale vrátil ke svému čistě pozitivnímu přístupu a náladu mu ještě výrazně vylepšil jeho osmifinálový výkon. Světovou patnáctku, Belgičana Davida Goffina, Federer smetl za 78 minut výpraskem 6:2, 6:2, 6:0.

V obou zmíněných zápasech se Švýcarovi povedl naprostý majstrštyk, vyhrál v nich více než dvojnásobek míčů, než jeho soupeři. Důrazně tak smazal pochyby, které vyvstaly po betonové americké přípravě i po jeho rozpačitém vstupu do závěrečného grandslamu sezony.

Před US Open odehrál Federer jen turnaj v Cincinnati, kde mu už v osmifinále vystavil stopku mladý Rus Andrej Rubljov. V New Yorku pak Švýcar musel otáčet v prvním i ve druhém kole, když prohrál úvodní sady se 190. hráčem světa Indem Sumitem Nagalem i 99. tenistou žebříčku Damirem Džumhurem z Bosny.

A stěžoval si na podmínky. "Není tady rychlý povrch, je to velmi pomalé. Asi jako na Turnaji mistrů," tvrdil a rýpnul si do organizátorů, kteří před turnajem slibovali návrat rychlého US Open.

"Slyšel jsem, že by to mělo být rychlejší. Zatím to tak vůbec nevypadá. Třeba bude povrch rychlejší v druhém týdnu," prohlásil muž, který vyhrál americký grandslam pětkrát a to dokonce v řadě za sebou mezi lety 2004 a 2008.

Před turnajem byl Federer opatrný. Odmítl sám sebe označit za favorita. "Jsem si vědom toho, že nejsem největším kandidátem na titul. Bude to pro mě složité. Musím se připravit po mentální stránce," hodnotil své šance.

Během prvního týdne se ale situace dramaticky změnila. Federer je nyní jasným kandidátem na finále. Jeho dalším soupeřem bude Bulhar Grigor Dimitrov, s nímž má Švýcar drtivou bilanci 7:0 na zápasy.

Po předpokládaném vítězství basilejského rodáka bude v boji o finále čekat vítěz zápasu mezi jeho krajanem Stanem Wawrinkou a největším současným tenisovým "záporákem" Daniilem Medveděvem.

Otevírá se tak velká šance na historicky první vzájemný souboj Federera s Nadalem na US Open. Obě rozjeté legendy momentálně nevypadají k poražení. Potkat se mohou až ve finále.