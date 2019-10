Těsné porážky psychicky ždímají Kvitovou. V Číně potřebuje tenisový zázrak

Petra Kvitová na premiérovém ročníku Turnaje mistryň v čínském Šen-čenu potvrzuje, že se jí v posledních letech na prestižní rozlučce se sezonou nedaří. Na WTA Finals v úterý prohrála už šestý zápas v řadě.

Česká hvězda zatím v Šen-čenu podává zvláštní výkony. Pro ni netypické. Kvitovou vždy zdobilo umění dostat ze sebe nejlepší údery v rozhodujících chvílích.

Oba její dosavadní duely v Červené skupině však měly podobný průběh: Kvitová nezačala dobře, ve druhém setu se zvedla, aby nakonec třetí rozhodující dějství ztratila v samotné koncovce, zejména vinou vlastních chyb pramenících z příliš hektického pojetí hry, nebo ze špatných taktických rozhodnutí.

Po porážkách s Naomi Ósakaovou a Belindou Bencicovou se tak současná světová šestka nachází na pokraji vyřazení. Shodou okolností zahrnujících i odstoupení Japonky z turnaje ale její šance na postup do semifinále stále žije.

Ve čtvrtek musí devětadvacetiletá Češka porazit světovou jedničku Ashleigh Bartyovou. Nejlépe ve dvou setech.

Takový scénář se nicméně momentálně jeví jako bezmála nadlidský úkol. Pomalý růžovou barvou pokrytý šen-čenský kurt bude mnohem více vyhovovat pohyblivější a lépe hru mixující Australance.

Kvitová navíc v rozhovorech po prohře s Bencicovou přiznala, že ji těsné porážky po dlouhých těžkých bojích významně narušují mentální kondici.

"Jsem z toho psychicky vyčerpaná. Budu se z toho muset nějak oklepat," prohlásila pro česká média, která jsou přímo v Číně.

Kvitová během zápasů přece jen nepůsobí tolik bojovně, jak bývalo zvykem v minulosti. Nabudit ji se navíc příliš nedaří ani trenérovi Jiřímu Vaňkovi, jehož typické motivační proslovy tentokrát nemají kýžený výsledek v okamžitém přívalu energie do hry dvojnásobné wimbledonské šampionky.

Bencicová vypadala ve třetím setu zlomeně. Ve druhém uhrála jen jediný gem, působila rozháraně, nervózně. Nasupeně reagovala na každou svou chybu. A nesoustředila se přitom jen na sebe.

Třeba když se slovensky obořila na jednoho z čínských fanoušků: "No tak už si sedni!" dalo se jí odečíst ze rtů, když musela pozdržet svůj servis.

Velice negativně působila i během pohovorů se svým koučem a otcem v jedné osobě, Ivanem Bencicem. "Řekneš mi, co mám hrát?" vyštěkla na něj ostře během porady.

🎾 @Petra_Kvitova hraje v zápase Turnaje mistryň s Belindou Bencic zatím 1:1 na sety. Během třetí sady se ji takto snažil povzbudit její kouč Jiří Vaněk. 👇 pic.twitter.com/qXmDpYeoQz — O2 TV Sport (@O2TVSportCZ) October 29, 2019

O to víc muselo Kvitovou mrzet, že nahlodanou soupeřku nedokázala ve třetí sadě dorazit. Vyhrát 51 procent ze všech výměn nestačilo. V klíčových momentech Češka selhávala.

Vzdát se, i když situace nevypadá ani trochu růžově? To nemá rodačka z Bílovce v povaze. A tak živí naději na podobný kousek, který se jí podařil před čtyřmi lety. Tehdy postoupila ze skupiny díky jediné výhře. A došla až do finále, kde pak nestačila na Polku Agnieszku Radwaňskou.

"Už se mi to jednou stalo, že jsem na Turnaji mistryň vyhrála ve skupině jen jeden zápas a postoupila, ale momentálně je to asi jedno. Pořád jsem tady a pořád hraju. Je to hrozně vyrovnané a o to je to zajímavější, protože každá z nás má šanci," uvědomovala si Kvitová, když překonala největší frustraci z bolestivé porážky.

O zachování podobné naděje bude dnes v Šen-čenu bojovat její krajanka Karolína Plíšková. Ta po úvodní porážce 0:2 na sety s obhájkyní titulu Elinou Svitolinovou z Ukrajiny vyzve další hvězdnou soupeřku.

Šampionku grandslamového US Open, devatenáctiletou kanadskou kometu Biancu Andreescuovou.

Očekávaná bitva začne po 13. hodině středoevropského času a stejně jako všechny ostatní duelu Turnaje mistryň ji budou v přímém přenosu vysílat stanice O2 TV Sport a O2 TV Tenis.