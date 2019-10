Kvitová znovu padla ve třech setech, přesto má naději na postup ze skupiny

Tenistka Petra Kvitová prohrála i druhý zápas na Turnaji mistryň v čínském Šen-čenu. Devětadvacetiletá Češka dnes podlehla Švýcarce Belindě Bencicové 3:6, 6:1, 4:6, přesto má v naději na postup z Červené skupiny, pokud ve čtvrtek porazí světovou jedničku Ashleigh Bartyovou z Austrálie.

Ve hře jsou totiž všechny čtyři hráčky včetně náhradnice Kiki Bertensové, která dnes Bartyovou porazila 3:6, 6:3 a 6:4.

Světová šestka Kvitová začala zápas suverénními gamy na servisu, ale ve druhé polovině úvodní sady vypadla z role a prohrála tři hry za sebou. Odešla na pauzu do šatny a do druhého setu vlétla ve velkém stylu. Proti najednou bezradné Bencicové se rychle dostala do vedení 4:0 a povolila jí jen jednu hru.

V rozhodující sadě byla ale Kvitová podobně jako v úvodním duelu s Naomi Ósakaovou nejistá na servisu. Na jejím kontě začaly přibývat dvojchyby a byť si dvakrát brejk hned dokázala vzít zpátky, znovu neudržela podání v deváté hře a to se jí stalo osudným. Bencicová utkání dopodávala a oplatila Kvitové nedávnou porážku z turnaje v Pekingu.

Situaci v Červené skupině zamotala Bertensová, která dnes nahradila zraněnou Ósakaovou a překvapivě zdolala Bartyovou. Ještě v neděli přitom hrála finále "malého Turnaje mistryň" v Ču-chaji a po porážce s Běloruskou Arynou Sabalenkovou dorazila do Šen-čenu teprve v pondělí.

V úvodní sadě se sžívala s pomalým kurtem a třikrát ztratila servis, ale od stavu 3:6 a 2:3 získala osm her za sebou. Vyrovnala tak stav zápasu a v rozhodujícím setu odskočila na 4:0. Bartyová sice ještě snížila na 3:4, ale v desáté hře Bertensová zápas dotáhla do vítězného konce.

Po dvou kolech mají v Červené skupině po jedné výhře Bencicová, Bartyová a Bertensová. Ve čtvrtek bude hrát o postup i Kvitová, protože i jedno vítězství může na druhou příčku ve skupině stačit.

Tenisový Turnaj mistryň v Šen-čenu v Číně (tvrdý povrch, dotace 14 milionů dolarů):

Dvouhra - Červená skupina: Bencicová (7-Švýc.) - Kvitová (6-ČR) 6:3, 1:6, 6:4, Bertensová (9-Niz.) - Bartyová (1-Austr.) 3:6, 6:3, 6:4.

Tabulka:

1. Bartyová 2 1 1 3:3 1

2. Bencicová 2 1 1 3:3 1

3. Bertensová 1 1 0 2:1 1

4. Kvitová 2 0 2 2:4 0

Poznámka: Japonka Naomi Ósakaová kvůli zranění po prvním utkání odstoupila, nahradila ji Bertensová.

Čtyřhra - Fialová skupina: Stosurová, Čang Šuaj (7-Austr./Čína) - Dabrowská, Sü I-fan (4-Kan./Čína) 4:6, 6:4, 10:5.

Tabulka:

1. Stosurová, Čang Šuaj 2 1 1 3:3 1

2. Krejčíková, Siniaková 1 1 0 2:0 1

3. Strýcová, Sie Šu-wej 1 1 0 2:1 1

4. Dabrowská, Sü I-fan 2 0 2 1:4 0

