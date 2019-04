Siniaková mizérii završila ostudou. Pořád může jít hodně vysoko, věří bývalý trenér

před 45 minutami

Devět turnajů, sedmkrát konec v prvním kole. Kateřina Siniaková prožívá v letošní sezoně na tenisových kurtech velké trápení. V tureckém Istanbulu nestačila ani na 161. hráčku žebříčku, neznámou Kazašku Jelenu Rybakinovou.

Po její tváři jako předzvěst blížící se blamáže stékaly slzy. Už během samotného zápasu, paradoxně ve chvíli, kdy stále vedla.

Dvaadvacetiletá česká hráčka v turecké metropoli hrubě nezvládla koncovku utkání, neproměnila hned čtyři brejkboly na 5:1 ve třetím setu, následně začala hrát velmi pasivně a ostudně padla.

Ve třetím dějství nezaznamenala ani jediný vítězný míč, oproti osmnácti winnerům soupeřky.

Siniaková tak nasadila korunu své letošní singlové mizérii. Jen na dvou z devíti turnajů se dostala do druhého kola, dál ale ani jednou. Deblová světová jednička prožívá možná nejhorší období kariéry a vysněný atak první dvacítky rankingu je rázem v nedohlednu.

"Zatím bych to neviděl tak černě. Na první pohled výsledky vypadají mizerně, ale Katka je stále 41. na světě," upozorňuje její bývalý trenér Daniel Filjo. Má pravdu. Dlouhá série nezdarů se zatím na žebříčkovém postavení české tenistky kupodivu výrazněji neprojevila. Oproti konečnému pořadí loňské sezony si pohoršila jen o pouhých deset příček.

"Šest těch letošních porážek bylo ve třech setech, kdy zápasy byly hodně vyrovnané. Zase se to může velice rychle otočit," snaží se být hlavní trenér pražské Sparty pozitivní.

Při bližším pohledu na výsledky Siniakové skutečně lze vypozorovat sympatické náznaky. V Dubaji třeba sehrála dlouhou a naprosto vyrovnanou bitvu s finalistkou Australian Open Petrou Kvitovou. Před měsícem v Miami zase nadělila ve druhé sadě kanára světové třináctce Lotyšce Anastasii Sevastovové, přesto nakonec prohrála. Set letos sebrala také dalším hvězdným hráčkám, Švýcarce Belindě Bencicové nebo Belgičance Elise Mertensové.

"Stačí jedno vydřené vítězství, které vás nakopne. Recept je pořád stejný, tvrdě trénovat. Určitě to přijde," věří Filjo v obrat. A také v to, že když konečně přijde série lepších výsledků, zvedne se i chatrná psychika mladé tenistky.

"To jsou spojené nádoby. Když vyhráváte, víc si věříte. Také je ale důležité vědět, že i když prohrajete, tak můžete hrát dobře. Pak stačí, aby se to jedním zápasem všechno otočilo. Každý nový týden se začíná od znova. To je třeba si uvědomit, protože hráčky si to moc neuvědomují a vidí jen ty porážky," říká kouč.

Siniaková, kterou nyní společně s otcem Dmitrim Siniakovem připravuje bývalý trenér Ukrajinky Eliny Svitolinové Angličan Ian Hughes, bude mít další příležitost ke zlomu příští týden před domácími fanoušky ve Stromovce.

"V těchto týdnech potřebuje co nejvíce odehraných zápasů," nabízí Filjo jednoduchý recept. Nemyslí si, že by Siniaková měla měnit svůj styl hry a snažit se o více ofenzivní pojetí.

"Ke své hře potřebuje být dobře na nohou a hrát hodně v pohybu. Trenéři ji nemohou přetvářet k obrazu svému. Je to Kateřina Siniaková, má své silné stránky a své slabiny. Její hra si teď jen potřebuje více sednout. Musí být v klidu a vědět, co chce hrát," míní trenér, který Siniakovou vedl mezi lety 2009 a 2017.

Podle Filja mohl být chybou trochu odlišný program této sezony. "Katka po třech letech udělala drobnou změnu ve svém programu a vrátila se z Ameriky po turnaji v Miami dříve, aby mohla hrát v Luganu a v Istanbulu. Začátek sezony letos zahajovala v Brisbane oproti minulým letům, kdy začínala v Šen-čenu, kde poslední dva roky hrála dvakrát ve finále. Určité věci bych neměnil, ale lehce se mi to říká, když už vím, jak to dopadlo," podotýká.

Mezi fanoušky se poměrně často objevuje názor, podle něhož Siniakové škodí kombinace s veleúspěšnou deblovou kariérou. To Filjo vyvrací.

"Katka hraje čtyřhry pouze na velkých turnajích a neztrácí s nimi energii na těch menších," upozorňuje. "Čtyřhru má ráda a je v ní dobrá, krom toho je to dobrý trénink dalších úderů a úspěchy v deblu jí mohou přinášet sebevědomí, které si lze přenést do zápasů dvouhry."

Jako příklad dává Filjo krajanku Siniakové a světovou pětku Karolínu Plíškovou, která se deblu přestala věnovat ve chvíli, kdy na žebříčku vystoupala do elitní dvacítky.

"Když bude Katka kolem patnáctého místa na světě, věřím, že pak bude zvažovat sama, co je pro ni lepší, jestli už čtyřhry nehrát a ušetřit síly jen na dvouhry," říká.

Na zmíněný skok mezi elitu podle kouče schopnosti stále má. "Před dvěma lety jsem v rozhovoru pro vás říkal, že Katka má na první desítku. Možná se priority časem mění, ale pořád věřím, že ona sama chce vystoupat na žebříčku dvouhry co nejvýše. Ve čtyřhře už se jí to podařilo. Tak proč ne i v singlu. Důležitá je hlava a mentální rozpoložení," zdůrazňuje Filjo.