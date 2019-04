"Já už pláču." Tenistku Šafářovou přemohly při loučení emoce, dojali ji fanoušci

před 2 hodinami

Nad sítí nezaváhala a míček volejem uklidila mimo dosah soupeřek. A pak už se jenom skandovalo "Šafi! Šafi!" Tenistka Lucie Šafářová se dnes v Prostějově vítězně rozloučila s reprezentací. V barážovém utkání s Kanadou proměnila mečbol a zpečetila v páru s Barborou Krejčíkovou výhru 4:0 na zápasy.

"Vždycky jsem ráda byla součástí Fed Cupu a takového týmu. Měli jsme tak dobrou atmosféru a tak dobře jsme si rozuměli, že i díky tomu přišly úspěchy. Jsem strašně šťastná, co jsem mohla prožít. Už je čas to předat dál," řekla Šafářová.

Dvaatřicetiletá tenistka loni oznámila, že letos ukončí kariéru, a do fedcupové nominace se dostala překvapivě, neboť nehrála osm měsíců. Na kurt přišla za rozhodnutého stavu a ve Fed Cupu oslavila první deblovou výhru.

"Já už pláču, takže nevím, kolik toho řeknu," promluvila do mikrofonu na dvorci, ale přes dojetí a emoce nezadrhávala. Poděkovala rodině, realizačnímu týmu i fanouškům. "Takovou atmosféru neměl žádný jiný tým. Byly to úžasné roky," uvedla.

Pogratulovala mladým hráčkám Markétě Vondroušové a Karolíně Muchové, které utkání baráže rozhodly už po dvouhrách. "Moc přeju týmu štěstí dál, ať český Fed Cup pokračuje jako doteď. Já vás budu pozorovat a fandit," řekla Šafářová, která měla podíl na pěti z šesti posledních triumfů českého výběru v soutěži.

Na závěr fedcupové kariéry vytvořila dvojici bývalých deblových světových jedniček s Krejčíkovou. Bylo znát, že dlouho nehrála zápas, ale obecenstvo nadchla esem, dobrými výměnami od základní čáry a přehledem na kurtu. "Byla to obrovská čest si s Luckou zahrát, byla jedním z mých vzorů," pronesla Krejčíková.

Češky zápas s Gabrielou Dabrowskou a Sharon Fichmanovou vyhrály 7:6 a 7:5, mečbol proměnila Šafářová jistým volejem. "Napadalo mě, jestli budu mít poslední balón, který budu zakončovat. A nakonec to vyšlo. Strašně si vážím, jakou rozlučku jsem tady mohla mít. Lidi mi vytvořili krásné prostředí," řekla poté, co si vychutnala potlesk a posílala polibky směrem k týmu i do hlediště.

Od kapitána Petra Pály i od manažera Miroslava Černoška, který tenistku přivedl do Prostějova, dostala květiny. "Chci ti pogratulovat za to, co jsi v tenisu dokázala, a za sebe i za tým, co jsi dokázala ve Fed Cupu. Byla jsi inspirací." řekl Pála a později přiznal: "Byl jsem rád, že jsem se na kurtu nerozbrečel."

Z Prostějově odjela Šafářová do Stuttgartu, kde si příští týden díky divoké kartě zahraje čtyřhru s Ruskou Anastasií Pavljučenkovovou. Následně ji čekají ještě dvě rozlučky.

"První se povedla krásně, tak uvidíme, jak vyjde česká singlová a ta zahraniční. Ale těším se na ně," řekla směrem k pražskému turnaji WTA, kde bude hrát od 29. května, a grandslamovému Roland Garros. V Paříži plánuje nastoupit do čtyřhry a pořadatele požádala o divokou kartu do dvouhry.