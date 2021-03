Spravedlivé žebříčky: Rusové dobývají trůn, Plíšková a Kvitová spadly mimo elitu

Vášně kolem zmražených tenisových žebříčků. Kdyby se body počítaly standardně, ve světovém pořadí by takřka nezůstal kámen na kameni: dva Rusové by se najednou ocitli v nejlepší trojce, Roger Federer by spadl mimo elitní desítku, stejně jako Karolína Plíšková s Petrou Kvitovou.

Dohady o nespravedlivé podobě současných rankingů neberou konce, a tak si redaktoři serveru Tennishead v minulých dnech dali tu práci a vypočítali, jak by pořadí na mužském i ženském okruhu vypadalo za normálních okolností. Související Pohádkový průlom. Krejčíková po prudké explozi dobývá svět. Kde má strop? Výsledek jejich snažení přinesl řadu zajímavostí a potvrdil, že by žebříčky - sestavené z bodů získaných jako obvykle za uplynulých 52 týdnů - byly diametrálně odlišné. Novak Djokovič by s přehledem zůstal mužskou světovou jedničkou před Daniilem Medveděvem, na třetí místo by ale vyskočil další ruský tenista, oficiálně až osmý Andrej Rubljov. Ten by za sebou nechal dva tenisové giganty. Rafael Nadal by spadl na pátou pozici, Roger Federer, jenž rok nehrál kvůli zranění, by logicky opustil top 10. Rubljov patří mezi tenisty, kteří si na současné počítání v minulých týdnech stěžovali, nejotevřenější kritika přitom zazněla z úst Němce Alexandera Zvereva. "Je to bordel, systém žebříčků je katastrofa. Jsem největší Rogerův fanda, ale on rok vůbec nehrál a stejně je nade mnou v rankingu. Je to absurdní," prohlásil s narážkou na švýcarskou legendu. "Asi si dokážete domyslet, jaký mám na současné pořádky názor," doplnil hořce Rubljov, od začátku minulé sezony vítěz šesti turnajů. Ještě výraznější jsou rozdíly v ženském pořadí. Na trůnu už by totiž dávno neměla sedět Ashleigh Bartyová. Australanka rovněž dlouho pauzírovala a při klasickém počítání dokonce nefiguruje ani v první desítce. Podobně jako dvě české tenistky Karolína Plíšková s Petrou Kvitovou. Jedničkou by byla vítězka dvou posledních grandslamů Naomi Ósakaová z Japonska. Na druhém až šestém místě by se seřadily tenistky, jejichž jména aktuálně svítí až ve druhé desítce: Viktoria Azarenková, Iga Šwiateková, Jennifer Bradyová, Elise Mertensová a Garbině Muguruzaová. Související Fruhvirtová sahala po senzačním postupu, hráčku první stovky trápila přes dvě hodiny Od doby, kdy svět ochromila pandemie koronaviru a tenisový kolotoč se na pět měsíců zastavil, však platí pro žebříčky ATP i WTA speciální pravidla tak, aby hráči nepřicházeli o body kvůli tomu, že se kvůli rizikům nákazy rozhodnou raději zůstat doma a nestartovat. Po rozběhnutí turnajů je situace taková, že se do žebříčků počítá posledních 16 nejlepších výsledků od března 2019. Opatření se zavedlo kvůli nejistotě, zda budou moci tenisté obhajovat body z turnajů, které byly v kalendáři před pandemií. Například v případě Bartyové to znamená, že stále započítává i 2000 bodů za triumf na Roland Garros v červnu 2019. Takhle vypadají žebříčky za uplynulých 52 týdnů, v závorce je změna oproti aktuálnímu oficiálnímu rankingu: Muži:

1. Novak Djokovič (Srbsko) 5830 bodů

2. Daniil Medveděv (Rusko) 5495

3. (+5) Andrej Rubljov (Rusko) 3825

4. Dominic Thiem (Rakousko) 3535

5. (-2) Rafael Nadal (Španělsko) 3300

6. (+1) Alexander Zverev (Německo) 3115

7. (-2) Stefanos Tsitsipas (Řecko) 2795

8. (+1) Diego Schwartzman (Argentina) 2210

9. (+10) Milos Raonic (Kanada) 1505

10. (+5) Pablo Carreňo Busta (Španělsko) 1500 Ženy:

1. (+1) Naomi Ósakaová (Japonsko) 4700

2. (+13) Viktoria Azarenková (Bělorusko) 3061

3. (+13) Iga Šwiateková (Polsko) 3002

4. (+10) Jennifer Bradyová (USA) 2743

5. (+12) Elise Mertensová (Belgie) 2621

6. (+7) Garbiňe Muguruzaová (Španělsko) 2355

7. (+1) Aryna Sabalenková (Bělorusko) 2097

8. (-1) Serena Williamsová (USA) 1980

9. (-6) Simona Halepová (Rumunsko) 1950

