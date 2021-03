Měla jsem svést Djokoviče, tvrdí srbská modelka. Za skandál jí nabídli 60 tisíc eur

Velké pozdvižení způsobila v Srbsku populární modelka Natalija Ščekičová. Vypověděla, že dostala nabídku svést za štědrou úplatu národního hrdinu Novaka Djokoviče a natočit s ním pornografické video.

"Kontaktoval mě člověk z Londýna, kterého jsem znala, brala jsem jej za seriózního," popsala Ščekičová pro srbský bulvární magazín Svet i Scandal, jak se zrodila nabídka, která jí vyrazila dech.

Podle ní se v britské metropoli chystalo spiknutí s cílem zničit manželství a pověst světové tenisové jedničky.

"Nejdřív mě napadlo, že jde o skrytou kameru. Ten člověk mi řekl, že bych měla Novaka svést a natočit to. Dostat jsem za to měla kolem 60 tisíc eur a dovolenou na jakémkoli místě na světě. Zasmála jsem se, brala jsem to jako vtip. On to ale myslel vážně," popsala bizarní situaci.

Ščekičová prý z místa schůzky okamžitě odešla. "Měla jsem chuť ho praštit, polít vodou, ale udržela jsem se, byli jsme na veřejnosti. Jen jsem rychle zmizela. Cítila jsem se uražená a ponížená," uvedla.

Srbka přiznala, že je pro ni osmnáctinásobný grandslamový šampion nedotknutelnou ikonou.

"Doufám, že nenajdou žádnou holku, která by svolila svést ho za peníze. K Novakovi by to nebylo fér. Je naším nejlepším velvyslancem ve světě. Příkladný a rodinný muž," prohlásila na konto třiatřicetiletého šampiona.