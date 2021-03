Co Plíšková ještě dělá v první desítce? Je to bordel, kroutí hlavou Zverev

Od zmrazení tenisových žebříčků v důsledku koronavirové pandemie právě uplynul rok, absurdních úkazů ve světovém pořadí přibývá. A kritika nových pořádků sílí.

Mezi muži nejvíce provokuje nelogické umístění Rogera Federera. Přestože švýcarský maestro rok nehrál, stále se jeho jméno skví na šestém místě.

"Je to bordel. Systém žebříčku je katastrofa," komentoval anomálii Alexander Zverev.

Německý tenista zůstává o stupínek pod Federerem, přestože během uplynulých měsíců došel do finále US Open, vyhrál oba turnaje v Kolíně nad Rýnem a o titul si zahrál i na podzimním turnaji Masters v Paříži.

"Jsem největší Rogerův fanda, ale on rok vůbec nehrál a stejně je nade mnou v rankingu. Jak je to možné?" kroutil hlavou třiadvacetiletý hráč. "Na pořadí mi nikdy moc nezáleželo, nicméně za normálních okolností bych měl být čtvrtý nebo pátý. Je to absurdní," dodal.

V ženském žebříčku zaráží další podivnosti, ta největší přímo na trůnu. Na něm stále neochvějně sedí v poslední době nevýrazná Ashleigh Bartyová s pohodlným náskokem před Naomi Ósakaovou, vítězkou dvou posledních grandslamů a nezpochybnitelnou vládkyní současného tenisu.

Paradoxní je také umístění Karolíny Plíškové. Česká jednička je na šestém místě, přestože se jí od letního restartu povedl jediný turnaj - v září v Římě došla do finále. Na US Open i French Open skončila ve druhém kole, v lednu v Melbourne prošla jen o kolo dál a na kurtu se dlouhodobě trápí.

Na čtvrté pozici zůstává Američanka Sofia Keninová, jejíž obhajoba titulu na Australian Open skončila katastrofou. V elitní top 10 se nadále drží i Bianca Andreescuová, Kanaďanka přitom po zranění odehrála jen dva turnaje, s nevalným úspěchem.

V desítce naopak chybí tenistky, které v poslední době výrazně zazářily nebo se prezentují konzistentní nadprůměrnou formou, ať už je to Polka Iga Šwiateková, Španělka Garbině Muguruzaová, nebo Američanka Jennifer Bradyová.

"Chápu, že byl žebříček upravený kvůli pandemii a dlouho podle mě fungoval dostatečně, ale teď se ukazuje, že je mimo realitu," nechal se slyšet jeden z nejhlasitějších kritiků současného stavu Christopher Clarey z New York Times.

Na Twitteru kvůli tomu dokonce sdílel alternativní žebříček. Prý spravedlivější, postavený na komplexnějším a detailnějším algoritmu, který například zohledňuje i to, proti jak kvalitnímu soupeři hráč nebo hráčka nastoupí.

V něm je první Ósakaová, Muguruzaová už je čtvrtá, Běloruska Aryna Sabalenková pátá.

Z Češek je na něm nejvýše šestá Petra Kvitová, na desáté místo přepočet dokonce vynesl semifinalistku z Melbourne Karolínu Muchovou, která je v reálném rankingu až za hranicí elitní dvacítky. Plíšková v alternativní verzi spadla na dvanáctou příčku.

Od doby, kdy svět ochromila pandemie koronaviru a tenisový kolotoč se na pět měsíců zastavil, však platí pro žebříčky ATP i WTA speciální pravidla tak, aby hráči nepřicházeli o body kvůli tomu, že se kvůli rizikům nákazy rozhodnou raději zůstat doma a nestartovat.

Po rozběhnutí turnajů je situace taková, že se do žebříčků počítá posledních 16 nejlepších výsledků od března 2019. Opatření se zavedlo kvůli nejistotě, zda budou moci tenisté obhajovat body z turnajů, které byly v kalendáři před pandemií.

Například v případě Bartyové to znamená, že stále započítává i 2000 bodů za triumf na Roland Garros v červnu 2019.

Počet reálně získaných bodů za posledních 52 týdnů: