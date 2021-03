Martincová v Petrohradu na turnajovou jedničku nestačila

Tenistka Tereza Martincová vypadla na turnaji v Petrohradu ve druhém kole a na průlom do první stovky světového žebříčku, který by si zajistila postupem do čtvrtfinále, si musí ještě počkat. Nejvýše nasazené Rusce Jekatěrině Alexandrovové podlehla 3:6, 4:6.

Šestadvacetiletá česká hráčka ztratila úvodní sadu za 32 minut, ve druhé ale svedla s favoritkou vyrovnanou bitvu. V pátém gamu šla dokonce do vedení 3:2, koncovku ale na podání nezvládla. Ve zbytku zápasu už svůj servis neudržela a duel ztratila. V pondělním vydání žebříčku WTA by si Martincová měla opět vylepšit osobní maximum. Účastí ve druhém kole se posune o čtyři příčky na 103. místo. Tenisový turnaj žen v Petrohradu (tvrdý povrch, dotace 565.530 dolarů): Dvouhra - 1. kolo: Gasanovová (Rus.) - Zavacká (Ukr.) 6:2, 6:7 (6:8), 7:5. Dvouhra - 2. kolo: Alexandrovová (1-Rus.) - Martincová (ČR) 6:3, 6:4, Kuzněcovová (4-Rus.) - Wang Sin-jü (Čína) 6:1, 7:5, Zvonarevová (Rus.) - Ferrová (Fr.) 6:7 (6:8), 7:5, 7:6 (7:2). Čtyřhra - čtvrtfinále: Niculescuová, Pattinamaová Kerkhoveová (Rum./Niz.) - Voráčová, Ninomijaová (3-ČR/Jap.) 6:3, 6:4. Tenisový turnaj mužů v Dubaji (tvrdý povrch, dotace 2,048.855 dolarů): Dvouhra - 3. kolo: Rubljov (2-Rus.) - Fritz (15-USA) 6:3, 6:1, Fucsovics (Maď.) - Lajovič (11-Srb.) 6:1, 4:6, 6:4, Harris (JAR) - Krajinovič (14-Srb.) 7:6 (7:5), 6:4, Nišikori (Jap.) - Bedene (Slovin.) 6:4, 6:4, Shapovalov (3-Kan.) - Hurkacz (13-Pol.) 6:4, 6:3, Sinner (16-It.) - Bautista (4-Šp.) 6:4, 3:6, 7:5, Chardy (Fr.) - Chačanov (8-Rus.) 6:7 (3:7), 6:4, 6:4, Karacev (Rus.) - Sonego (17-It.) 3:6, 6:3, 6:4.