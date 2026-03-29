Siniaková krok od amerického snu. V Miami svou hláškou odbourala celé studio

V tenisové čtyřhře je pojmem, jednou z největších osobností posledních dvou dekád. Vyhrála, co mohla, jeden ceněný úspěch však Kateřině Siniakové v její úctyhodné sbírce chybí. V Miami české tenistce k jeho dovršení zbývá poslední krůček.
Poslední krok k americkému snu, k zisku prestižního Sunshine Double. Ovládnout bezprostředně po sobě obří březnové turnaje v Kalifornii a na Floridě se v tenisové historii dosud povedlo pouze pěti ženským deblovým párům.
Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová se mohou v neděli zapsat do historie a doplnit svá jména na hvězdný seznam.
Na něm figurují Jana Novotná a Helena Suková (1990), Lisa Raymondová a Rennae Stubbsová (2022), Lisa Raymondová a Samantha Stosurová (2007), Martina Hingisová a Sania Mirzaová (2015), Elise Mertensová a Aryna Sabalenková (2019).
Češka s Američankou na amerických betonech ukazují famózní formu. Indian Wells ovládly bez ztráty setu a podobně si vedly až do semifinále i v Miami.
V pátek sice přišly o sérii čítající šestnáct vyhraných setů v řadě, boj o finále proti dvojici Gabriela Dabrowská - Luisa Stefaniová ale dokázaly otočit: 4:6, 6:4 a 10:3 v takzvaném super tie-breaku.
„To je jeden z těch dnů, říkala jsem Kat v jedné z přestávek. Nešlo nám to, míjely jsme o kousek, neměly jsme štěstí,“ přiznala po utkání Američanka.
„Řekly jsme si ale, že budeme dělat, co můžeme a hlavně se na kurtu pobavíme. Díky tomu jsme to nakonec dokázaly zvrátit, za což jsem na nás moc hrdá,“ dodala Townsendová.
V delším rozhovoru ve studiu stanice Tennis Channel se Siniaková přes svou partnerku dlouho nemohla dostat ke slovu. Když se jí po pár minutách jeden z moderátorů zeptal, co se během tohoto měsíce a úžasné jízdy americkými turnaji dozvěděla o své spoluhráčce, odbourala Češka osazenstvo.
„Že vůbec nemusím chodit na tyhle rozhovory,“ glosovala Siniaková. Američanka dostala záchvat smíchu a pobavení byli i moderátoři Steve Weissman a Prakash Amritraj.
„Protože tady nic neříkám, jen sedím, pokyvuju hlavou, říkám: ano, jen pokračuj,“ vysvětlovala rozesmátá Češka.
„A víš jaké to je, když děláme rozhovory v češtině? Já vůbec netuším, o čem tam mluvíš. Jen tam stojím a usmívám se,“ kontrovala Townsendová. Když se Amritraj obou hráček zeptal, jestli je Američanka v Česku populární, Siniaková neváhala: „Samozřejmě, že jsi.“
Sama pak slyšela poklonu od jednoho z moderátorů, který poukázal na to, že česká hráčka už v deblu vyhrála skoro všechno, kompletní Sunshine Double ale zatím ne.
„Teď je ta chvíle to dokázat. Ale nenakládáme na sebe tlak. Chceme si to užívat a chceme se zlepšovat jako pár, což se nám myslím daří. Znamenalo by to pro mě hodně, každý titul pro mě znamená hodně,“ reagovala devětadvacetiletá rodačka z Hradce Králové.
Siniaková, bývalá dlouhodobá deblová světová jednička a nyní druhá hráčka žebříčku, získala ve čtyřhře už jedenáct grandslamových titulů, sedm po boku Barbory Krejčíkové, jeden s Američankou Coco Gauffovou, dva ve spolupráci s Townsendovou a jeden v mixu - loni na Wimbledonu se Semem Verbeekem. Má dvě olympijská zlata, vyhrála i Fed Cup a Turnaj mistryň.
Nedělní pokus o doplnění její velkolepé sbírky začne v 18:30 středoevropského času. Přímý přenos vysílá stanice CANAL+ Sport 2, deník Aktuálně.cz nabídne duel v online reportáži.
Znásilnili ji, po pokusu o sebevraždu ochrnula. Noelia čekala na eutanazii 601 dní
Španělka Noelia Castillová Rámosová ve čtvrtek podstoupila eutanazii, která jí byla povolena navzdory dlouhému právnímu sporu s jejím otcem. Po několika případech znásilnění a následném pokusu o sebevraždu skokem z okna zůstala ochrnutá a trpěla silnými, chronickými bolestmi i psychickými problémy. Ve Španělsku jde o první případ eutanazie provedené kvůli psychickému stavu.
Nejdřív zvýšit, teď snížit. ODS vysvětluje otočku u odvodů pro živnostníky
Návrat ke kořenům, či nevídaná shoda mezi vládním hnutím ANO a občanskými demokraty? Na otočku poslanců ODS, kteří tento týden téměř jako jeden muž hlasovali pro snížení odvodů pro živnostníky, ačkoli tři roky zpátky pomohli prosadit úplný opak, se dá nahlížet různě.
"Umělci předváděli politické postoje." Slovenská televize odmítla vysílat hudebních ceny
Neodvysíláme plánovaný záznam z 18. ročníku udílení hudebních cen Radio_Head Awards, rozhodla se Veřejnoprávní Slovenská televize a rozhlas (STVR). Informoval o tom server Aktuality. Předávání v pátek večer uspořádala hudební rozhlasová stanice Rádio_FM, která je součástí STVR.
Humanitární pomoc dorazila na Kubu. Plachetnice byly týden ztracené
Dvě plachetnice naložené humanitární pomocí podle agentury AFP v sobotu dorazily do kubánského hlavního města Havany. Při týdenní plavbě plavidla ztratila spojení, což vyvolalo pátrací akci. Mexické námořnictvo dnes dříve oznámilo, že se mu lodě podařilo najít a že posádky jsou v pořádku.