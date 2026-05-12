Tichá slečna s okázalou hrou. Bartůňková si podmanila WTA a překvapila zmínkou o Kvitové

Miroslav Harnoch

Způsobila zase pořádný humbuk a znovu se pořádně posune žebříčkem. Česká tenistka Nikola Bartůňková to na turnaji v Římě dotáhla do osmifinále, přestože prohrála už v kvalifikaci. Okruh WTA jí na webu vysekl poklonu.

Italian Open
Nikola Bartůňková na turnaji v ŘíměFoto: REUTERS
Na začátku sezony to vypadalo na rychlou cestu vzhůru. Když v Melbourne Bartůňková senzačně vyřadila rozjetou Belindu Bencicovou, bylo jí všude plno a experti jí predikovali rychlý nástup do elitní stovky.

Jenže na jaře se výsledky dvacetileté Češky malinko zadrhly. Vypadávala v kvalifikacích velkých turnajů a do top 100 spíš doklopýtala, než že by s plnou parádou rozrazila její brány.

Až v Římě se na ni usmálo štěstí, opět prohrála finále kvalifikace, ale čekala v dějišti, jestli se náhodou někdo neodhlásí, a povedlo se. Kanaďanka Viktoria Mboková jí poslala místenku rovnou do druhého kola.

V něm porazila domácí Italku Caterinu Grantovou a pak si připsala velkolepý skalp Američanky Madison Keysové.

„Její odvážný tenisový styl je jako stvořený pro velká pódia. Její hra je plná okázalosti a talentu. Ne nadarmo je často přirovnávána k parťačce z klubu Karolíně Muchové,“ napsal oficiální web WTA.

Mladá Češka hrála proti favoritce pestře, chodila si na síť pro voleje a u toho divoce slavila každý vybojovaný bod.

Redaktor WTA Alex Macpherson si všiml, že zatímco na kurtu je Bartůňková pořádný živel, mimo něj je velmi klidná a tichá.

„To je má hra. Mám to v sobě od dětství a jiná už určitě nebudu,“ prohlásila.

Zatímco novináři i fanoušci ji přirovnávají k Muchové, se kterou absolvovala i jeden z předturnajových tréninků v Římě, její celoživotním idolem je někdo s úplně odlišným herním stylem.

„Petra Kvitová. Když jsem byla dítě, vyhrála Wimbledon a byla mou nejoblíbenější hráčkou. A je jí pořád, i když už skončila. Několikrát jsem ji potkala, ale nikdy jsem s ní nemluvila,“ přiznala překvapivě Bartůňková.

I když její cesta italskou tisícovkou skončila v bitvě o čtvrtfinále proti Elině Svitolinové, může být spokojená. V žebříčku ji čeká obří skok z 94. na nejspíš 65. místo rankingu.

K Trumpově výhře v prezidentských volbách v roce 2024 velkou měrou přispěl jeho slib, že sníží inflaci. Nyní jsou však Američané nespokojení s jeho ekonomickou politikou a mnozí prezidenta viní z vysokých cen na čerpacích stanicích.
Milan Uhde

