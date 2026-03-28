„Neprůstřelný“ Čech šokuje, první od Djokoviče a Federera. Pláč partnerky dovršil euforii

Jestli se od někoho podobná jízda nečekala, je to právě on. Jiří Lehečka se v průběhu první části sezony trápil, marně hledal formu. V Miami ale doslova šokuje tenisový svět fenomenálním tenisem a jen těžko pochopitelnými statistikami. Čtyřiadvacetiletý hráč si zahraje životní finále proti italské superstar Janniku Sinnerovi.
Český tenis má stejně jako loni finalistu velkého turnaje v Miami. Po loňském senzačním titulu Jakuba Menšíka se o podobný poprask může postarat Jiří Lehečka.
I když bude mít aktuálně nejtěžšího možného soupeře, bez šancí nebude. Jeho hra na Floridě totiž budí respekt napříč tenisovou planetou.
„Je to neuvěřitelný hráč. Ukazoval to už v předešlých letech, nejenom teď a tady. A rozhodně bude ve finále uvolněnější než já,“ prohlásil Sinner o Lehečkovi.
Tenista z Kněžmostu v pátečním semifinále doslova zničil mladého Francouze Arthura Filse, oplatil mu jasnou porážku z Dauhá. Výsledek 6:2, 6:2 se rozhodně nečekal. Lehečka mučil soupeře agresivitou, která v kombinaci s neomylností vytvořila smrtící koktejl.
„Hrál fantasticky, nedostal jsem se vůbec k ničemu,“ hlesl Fils.
Rating Lehečkova výkonu se dostal na úroveň 8,7 z 10. A čistě pouze na servisu to bylo ještě výrazně kvalitnější. Znovu.
Lehečka nepustil Filse k jedinému brejkbolu a ani v pátém utkání na turnaji neztratil ani set.
To se na některém z turnajů série Masters 1000 podařilo naposledy Novaku Djokovičovi v roce 2018 v Šanghaji. V Miami se podobný kousek povedl také pouze největším legendám, Rogeru Federerovi a Novaku Djokovičovi v letech 2002, respektive 2011.
Lehečka v pěti zápasech čelil pouhým devíti brejkbolům, což je bilance, která prakticky nemá obdoby.
„Neprůstřelný Čech,“ napsal o něm v reportáži oficiální web asociace ATP. „Lehečka doručil extratřídu,“ referoval Tennis Channel.
„Jiří Lehečka je ve svém prvním finále Masters. Dva roky poté, co v slzách v očích odjížděl z Madridu, je Čech naprosto bezchybný. Jeho transformace je dokončená,“ velebil českého tenistu magazín Tennis Majors.
Na madridské antuce v roce 2024 došel Lehečka do svého prvního semifinále na turnajích nejvyšší kategorie hned po grandslamech. Vyřadil tehdy loučící se domácí ikonu Rafaela Nadala, z turnaje ale musel odstoupit v bolestech kvůli zranění zad.
Teď zažil sladkou satisfakci.
Po vítězství nad Filsem dal průchod pochopitelným emocím, jeho řev se rozléhal majestátním prostorem Hard Rock Stadium. Českou euforii ještě dovršil pláč jeho partnerky Lucie Neumannové, kterou zachytily kamery bezprostředně po proměněném mečbolu.
Lehečka v živém žebříčku vystoupal na své maximum, čtrnácté místo.
Se stejně starým Sinnerem, čtyřnásobným grandslamovým šampionem, se utká popáté. Zatím proti němu neuhrál ani set, naposledy schytal loni potupný debakl 0:6, 1:6, 2:6 ve třetím kole Roland Garros.
Jeho výkony v Miami šokují nejen proto, že v dosavadním průběhu sezony před aktuálním turnajem ani jednou nevyhrál tři zápasy v řadě. V Miami hrál v minulosti třikrát a dohromady si připsal pouhé dvě výhry. V posledních dvou ročnících vypadl hned v prvním utkání.
„Je to skvělý pocit. Je to rozhodně něco, na čem jsem celý rok a v přípravě na novou sezonu pracoval," řekl v rozhovoru na kurtu. „Opravdu jsem té práci věřil. Nevěděl jsem kdy, ale věděl jsem, že to jednou přijde. Dnešek byl krásným příkladem toho, jak chci hrát,“ dodal Lehečka.
Nejen kouření. Vědci zjistili, co dalšího zvyšuje riziko rakoviny plic
Rakovina plic dlouhodobě patří k nejzávažnějším onkologickým diagnózám. V počátečních stádiích většinou nebolí ani nijak výrazně neomezuje každodenní život a pacienti proto často přicházejí k lékaři pozdě. Zatímco hlavním rizikovým faktorem zůstává kouření tabáku, vědci nyní upozorňují i na další hrozbu, která zvyšuje riziko výskytu rakoviny plic: prodělané těžké virové infekce dýchacích cest.
ŽIVĚ Hackeři s vazbami na Írán zaútočili na Spojené státy. Nabourali se do e-mailu šéfa FBI
Hackerská skupina s vazbami na Írán v pátek oznámila, že se nabourala do osobní e-mailové schránky ředitele amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kashe Patela. Informovala o tom agentura Reuters. Na internetu hackeři zveřejnili mimo jiné Patelovy fotografie a životopis. Představitel amerického ministerstva spravedlnosti útok potvrdil a doplnil, že materiály jsou zřejmě autentické.
ŽIVĚ Lež. Rubio popřel tvrzení Zelenského o nabídce bezpečnostních záruk za ústup z Donbasu
Tvrzení ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o tom, že Washington nabízí Ukrajině bezpečnostní záruky výměnou za územní ústupky, je lež, prohlásil v pátek před novináři americký ministr zahraničí Marco Rubio. Zelenskému bylo podle Rubia řečeno, že bezpečnostní záruky mohou následovat pouze po skončení války na Ukrajině. Podle Zelenského USA podmínily garance stáhnutím Ukrajinců z Donbasu.
KVÍZ: „A není to málo, Antone Pavloviči?“ Kolik hlášek z tvorby Zdeňka Svěráka poznáte?
Zdeněk Svěrák dnes slaví 90. narozeniny. Autor, jehož laskavý humor dokázal spojit celé generace Čechů. Hlášky z filmů jako Obecná škola, Kolja či Vratné lahve zůstávají živé i po letech a dokážou rozesmát i ty, kteří tvrdí, že dnes už nikdo nic takového nenatočí. Připomeňte si s námi legendární repliky a otestujte, jestli si pamatujete, v jakém filmu nebo hře zazněly.
Chmelař zapsal první asistenci, Sýkora gól. Další český brankář blízko debutu v NHL
Jaroslav Chmelař přispěl v NHL asistencí k výhře hokejistů New Yorku Rangers 6:1 nad Chicagem. Za vítěze dal první gól v soutěži slovenský útočník Adam Sýkora. Na premiéru v NHL si ještě musí počkat Michal Postava. Český gólman plnil roli náhradního brankáře Detroitu, který vyhrál v Buffalu 5:2.