Plíšková - Rybakinová. Češka brejkbol nevyužila, světová dvojka vzápětí ano
Sledujte online přenos z osmifinále tenisového turnaje v Římě mezi Karolínou Plíškovou a Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu. Zápas vysílá živě stanice CANAL+ Sport 2.
ŽIVĚ Pistorius přijel do Kyjeva, jednal o společném vývoji a výrobě dronů
Německý ministr obrany Boris Pistorius v pondělí přijel na předem neohlášenou návštěvu Ukrajiny. V Kyjevě po jednání s prezidentem Volodymyrem Zelenským a svým protějškem Mychajlem Fedorovem oznámil, že Německo a Ukrajina hodlají společně vyvíjet a vyrábět drony různých kategorií.
Riziko hantaviru v Česku je nízké, stát situaci sleduje, říká ministr Vojtěch
Riziko výskytu hantaviru v Česku je podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) velmi nízké. Situaci kolem výskytu tohoto viru v zahraničí české úřady sledují a krajští hygienici či lékaři k tomu obdrží informace a doporučení. Vojtěch to v pondělí večer uvedl na síti X.
Trump zvažuje vznik 51. amerického státu. Už to není Kanada, ale jiná země
Americký prezident Donald Trump vážně zvažuje, že by z Venezuely udělal 51. americký stát, uvedl na X zpravodaj televize Fox News John Roberts. Venezuelská prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová ale v pondělí v Haagu uvedla, že se nikdy nepřemýšlelo o tom, že by se její země stala součástí USA.
Macron rázně přerušil program summitu. Vyhuboval publiku za hluk a nedostatek respektu
Francouzský prezident Emmanuel Macron v pondělí na summitu Africa Forward v Nairobi na chvíli přerušil program a přímo na pódiu vyzval publikum k tichu. Vyrušování přednášejících označil za projev naprostého nedostatku respektu, informoval deník Le Monde.
Loď s hantavirem opustili poslední evakuovaní, ukazují záběry z místa
Posledních 28 lidí v pondělí kolem 19:30 SELČ opustilo loď MV Hondius, kterou zasáhl hantavirus, ukázaly záběry televize TVE z Tenerife. Na plavidle zůstává část posádky. Evakuovaní se přesouvají v autobusech na letiště, odkud vzápětí odletí. Loď již opustila přístav, kde musela zakotvit kvůli silnému větru.