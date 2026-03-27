Kritizovaný útěk z kurtu zapomenut. Siniaková sahá po dalším výjimečném zápisu

Velký turnaj v Miami začal pro Kateřinu Siniakovou velkým zklamáním. A slzami. V singlu doplatila na extrémně náročný program posledních týdnů, hned v prvním utkání vypadla a její zvláštně kvapný úprk z kurtu se stal terčem nepochopení a kritiky. Jenže vzdávat se nemá česká tenistka v povaze. O devět dní později se znovu ocitá na prahu fenomenálního deblového úspěchu.
Na předchozí části amerického Sunshine Double na opačném pobřeží Spojených států, tedy v kalifornském Indian Wells, dokázala Siniaková velké věci, ale ztratila spoustu sil.
Ve dvouhře dokázala otočit tři maratonské duely v řadě. Vyřadila někdejší šampionku Australian Open Sofii Keninovou, bývalou finalistku US Open Leylah Fernandezovou i jednu z největších hvězd současného tenisu, světovou sedmičku Mirru Andrejevovou.
Siniaková si vydřela postup do jednoho ze životních osmifinále, v něm však musela vzdát kvůli bolestem.
Přestože nebyla stoprocentní, rozhodla se pokračovat v deblu po boku americké partnerky Taylor Townsendové. Populární pár si pak bez ztráty jediného setu došel pro velký titul, už čtvrtý společný.
Townsendová před českou kamarádkou smekla pomyslný klobouk.
„Děkuju, že jsi vydržela celý tenhle turnaj. Ve dvouhře jsi tady předvedla úžasnou jízdu, hrála jsi asi jedenáct hodin v průběhu tří dnů. A pak jsi šla na kurt se mnou a riskovala zdraví, abychom mohly uspět. Děkuju ti za oddanost tomuhle týmu,“ dojemně děkovala Američanka české partnerce.
Ta si v Kalifornii dala jeden den volna, než odletěla na Floridu. V Miami ji ovšem únava přece jen dostihla.
V prvním kole dvouhry prohrála s Kolumbijkou Camilou Osoriovou jednoznačně 1:6, 4:6. Ve druhé sadě vedla 4:2, potom ale zcela odpadla a ztratila zbylé čtyři gamy, navíc v nich uhrála dohromady jen tři míčky.
Duel skončil podivně. Siniaková při posledním míčku podklouzla a spadla na zem. Když za ní přišla soupeřka zjistit, zda je v pořádku, česká tenistka se rychle zvedla, podala Osoriové i rozhodčí ruku a se slzami v očích okamžitě opustila kurt.
Kolumbijka zjevně nechápala, co se stalo. Pokusila se Češku ještě jednou kontaktovat, ale neúspěšně.
Siniaková sklidila kritiku na sociálních sítích a nad podivným koncem se pozastavila třeba i slavná Martina Navrátilová.
Zjevné fyzické i psychické vyčerpání však devětadvacetiletá rodačka z Hradce Králové zase rychle zažehnala a v Miami září po boku Townsendové v deblu - zatím stejně dominantně jako v Indian Wells.
Jejich forma nahání strach. Aktuální neporazitelnost trvá už osm zápasů, Češka s Američankou dokonce vyhrály šestnáct setů v řadě.
V Miami si v pátek zahrají semifinále, a jsou tak pouhá dvě vítězství od vzácného počinu: zisku prestižního Sunshine Double, tedy po sobě jdoucích titulů z Kalifornie a Floridy.
Jde o mimořádný úspěch, který se v otevřené éře tenisu povedl dosud pouze pěti párům: Janě Novotné a Heleně Sukové v roce 1990, Lise Raymondové a Rennae Stubbsové v roce 2002, znovu Raymondové tentokrát se Samanthou Stosurovou v roce 2007, Martině Hingisové se Saniou Mirzaovou v roce 2015 a Elise Mertensové s Arynou Sabalenkovou před sedmi lety.
V pátečním semifinále Siniaková s Townsendovou vyzvou turnajové trojky Gabrielu Dabrowskou a Luisu Stefaniovou.
