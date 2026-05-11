Tři zápasy, tři drsné prohry. České naděje prožily v Římě černý den

Tenisový turnaj v Římě bude od čtvrtfinále pokračovat bez české účasti poté, co dnes v osmifinále na italské antuce neuspěly Linda Nosková, Nikola Bartůňková ani Karolína Plíšková.
Třináctá hráčka světového žebříčku Nosková prohrála s Rumunkou Soranou Cirsteaovou 2:6, 4:6.
Dvacetiletá Bartůňková podlehla světové desítce Elině Svitolinové z Ukrajiny 2:6, 3:6.
Bývalá světová jednička Plíšková schytala od Jeleny Rybakinové z Kazachstánu "kanára" a s vítězkou letošního Australian Open a aktuální světovou dvojkou prohrála 0:6, 2:6.
Jednadvacetiletá Nosková prohrála letos s Cirsteaovou už potřetí. Se soupeřkou, která je o patnáct let starší, má nyní bilanci 2:3. Neoplatila jí například březnovou porážku z Miami.
Rumunka, která plní v Římě pozici nasazené šestadvacítky, potvrzuje v italské metropoli dobrou formu. V předchozím kole vyřadila světovou jedničku Arynu Sabalenkovou z Běloruska.
Svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy Nosková se nemohla opřít o servis, přišla o něj čtyřikrát a udělala sedm dvojchyb. Také se dopustila 25 nevynucených chyb, Cirsteaová jich měla 12.
Nosková ztratila první set po nevydařeném úvodu, kdy brzy prohrávala 0:4. Ve druhé sadě sice otočila stav 1:3 na 4:3, Cirsteaová ji ale v devátém gamu opět "brejkla" a doservírovala duel čistou hrou.
Ještě horší bilanci na servisu měla Bartůňková, která prošla do hlavní soutěže jako šťastná poražená za odhlášenou Kanaďanku Victorii Mbokovou a ve třetím kole vyřadila loňskou vítězku Australian Open Madison Keysovou z USA. Proti nasazené sedmičce Svitolinové udržela jen jedno z osmi podání a udělala osm dvojchyb.
Bartůňková zahájila první set bojovně a ujala se vedení 2:1 s brejkem. O jedenáct let starší Svitolinová ale poté pěti gamy vývoj otočila.
Ve druhé sadě Bartůňková semifinalistku letošního Australian Open třikrát "brejkla", ani jednou ale výhodu nepotvrdila. Od stavu 3:2 prohrála čtyři gamy za sebou a duel definitivně ztratila. V novém žebříčku WTA se přesto posune na životní 65. místo.
Čtyřiatřicetileté Plíškové vstup do zápasu proti Rybakinové nevyšel. V úvodním gamu nevyužila brejkbol a další šanci už v úvodním setu nedostala.
Kazašská favoritka naopak všechny své tři příležitosti proměnila a za 22 minuty nadělila šampionce z roku 2019 "kanára".
Vyhrála pak ještě další tři gamy, než se zápisu dočkala i Plíšková. Za stavu 0:3 nejprve uhájila vlastní servis a následně uspěla i na returnu.
Navázat na to ale nedokázala, další hru už nepřidala a Rybakinová po necelé hodině proměnila na příjmu čtvrtý mečbol.
Ani v pátém vzájemném utkání Plíšková nedokázala proti Rybakinové uhrát alespoň set.
