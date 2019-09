Serenu čeká finálový souboj generací. Je senzační, že stačím teenagerkám, vzkazuje

před 1 hodinou

Serena Williamsová na letošním US Open | Foto: Reuters

Finálovým zápasem generací vyvrcholí v sobotu ženská dvouhra na letošním tenisovém US Open. Sedmatřicetiletá Serena Williamsová bude v sobotu ve Flushing Meadows útočit na rekordní 24. grandslamový titul. Na druhé straně sítě bude stát devatenáctiletá Kanaďanka Bianca Andreescuová, která ještě nebyla na světě, když Američanka zvedla v New Yorku nad hlavou svoji první velkou trofej.

Williamsová slavila první ze šesti titulů na US Open před dvaceti lety a Andreescuová se narodila až o devět měsíců později. "Je ohromné, jak daleko jsem se v kariéře dostala, kolik jsem toho dokázala. Čelila jsem už tolika skvělým hráčkám a je senzační být stále na téhle úrovni proti těm novým," řekla Williamsová.

Vítězstvím na dvorci Arthura Ashe by získala 24. grandslamový vavřín a vyrovnala by Australanku Margaret Courtovou. Šanci už měla třikrát, ale ve finále prohrála loni ve Wimbledonu s Němkou Angelique Kerbrovou, na US Open s Japonkou Naomi Ósakaovou a letos v Londýně s Rumunkou Simonou Halepovou.

"Nepřemýšlela jsem, jestli mi ta tři prohraná finále něco dala. Halepová hrála v ten den skvěle a nic se s tím nedalo dělat. Já před turnajem trénovala jen týden. Potřebuji být zdravá," řekla Williamsová a dodala: "Teď se cítím nejlépe připravená."

S Andreescuovou se střetly jednou, ale zápas nedohrály. Williamsová před měsícem finále v Torontu kvůli problémům se zády za stavu 1:3 v prvním setu vzdala. "Dobře hru mixuje a hraje různé údery. Nikdy nevíte, co od ní přiletí. Je skvělá, výborně podává, má energii i výtečný pohyb. Je zábava ji sledovat," řekla Williamsová.

Američanka si v semifinále připsala 101. vítězný zápas na US Open, čímž vyrovnala rekord krajanky Chris Evertové. Andreescuová, dcera rumunských rodičů, hraje poprvé v hlavní soutěži turnaje a má na kontě šest výher.

Před rokem byla Andreescuová na 178. místě světa a v New Yorku vypadla v 1. kole kvalifikace. "Kdyby mi někdo řekl, že budu za rok ve finále, koukala bych na něj jako na blázna. Je neuvěřitelné, kam jsem se dostala," řekla Kanaďanka.

Letošní sezonu začala postupem z kvalifikace až do finále v Aucklandu, vyhrála turnaj ITF v Newport Beach a poté na okruhu WTA v Indian Wells a Torontu.

"V Aucklandu jsem si začala věřit a po Indian Wells moje sebevědomí vyletělo ke hvězdám," řekla kanadská tenistka, která byla v tomto roce i hodně zraněná. Přesto má celkově v sezoně bilanci 42:4 a ovládla všech sedm zápasů se soupeřkami ze světové desítky.

Finále US Open se Serenou Williamsovou označila za splněný sen. "Chtěla jsem si s ní zahrát velký zápas, než skončí. Začala jsem ji vnímat asi v deseti letech a viděla většinu jejích grandslamových výher. Teď jde na čtyřiadvacátou a vytáhne na mě svoji nejlepší hru. A já doufám, že taky ukážu, co umím," řekla Andresucoová.

Vítězka získá 3,85 milionu dolarů (zhruba 87 milionů korun). Andrescuové titul zajistí posun na páté místo světa, Williamsové na šesté. Na post jedničky se po US Open vrátí Australanka Ashleigh Bartyová.