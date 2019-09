Zastavte Kyrgiosovi činnost, vyzývá jeho legendární krajan Laver

před 2 hodinami

Na kontroverzního tenistu Nicka Kyrgiose by mohlo platit jedině zastavení činnosti. Myslí si to jeho slavný krajan, legendární Australan Rod Laver.

K tomuto kroku vítěz jedenácti grandslamů vyzval ATP, která čtyřiadvacetiletého Kyrgiose vyšetřuje kvůli komentářům, že je vedení mužského tenisu zkorumpované.

Kyrgios, kterému ve světovém žebříčku patří 30. místo, sbírá pokuty za nevhodné chování jako na běžícím páse. Naposledy po vítězství na US Open v prvním kole mluvil o zkorumpovaných funkcionářích ATP. Předtím dostal pokutu 113 tisíc dolarů za nadávky rozhodčímu a rozmlácení dvou raket.

"Nic z toho, co vyzkoušeli, nefungovalo. Suspendace by byla jedinou odpovědí," řekl jednaosmdesátiletý Laver australským deníkům Sydney Morning Herald a The Age v rozhovoru během newyorského grandslamu.

"Nejsem si jistý, jestli si vzal z těch všech věcí nějaké ponaučení. Má skvělý servis a mohl by být velkým šampionem, ale v tom mu brání jeho mozek. Nechce se řídit pravidly ani rozhodčími," dodal Laver.