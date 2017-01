Serena vám to dá sežrat, byla jasně lepší, řekla Strýcová. Legenda jí ale vysekla poklonu

před 1 hodinou

Češka trápila Serenu Williamsovou skoro dvě hodiny, ale podle jejího vlastního názoru byla stále příliš daleko od úspěchu.

Melbourne – Často dostávala hvězdnou soupeřku do úzkých, často donutila Serenu Williamsovou k zoufalému pohledu či postoji. Dokonce si vysloužila potlesk americké legendy. Na kurtu ji svou pestrou hrou trápila bezmála dvě hodiny.

Barbora Strýcová ale v osmifinále Australian Open nakonec velkou favoritku nepřekonala, když prohrála ve dvou vyrovnaných setech 5:7, 4:6. Česká tenistka pak svůj výkon, který z objektivního hlediska snesl přísné parametry, po zápase nehodnotila vůbec dobře. Za hru se na tiskové konferenci možná až příliš tvrdě zkritizovala.

"Moc dobře se nehodnotím. Hodně jsem bojovala, zkoušela všechno možné. Ale problém byl, že jsem dobře nepodávala. Serena je hráčka, která vám to na returnu dá pěkně sežrat hned od začátku. Dostane vás pod enormní tlak," vyprávěla Strýcová po osmifinálové porážce.

Za stavu 4:3 v prvním setu česká hráčka nedokázala udržet podání. To byl podle ní jeden z klíčových momentů.

"Na konci setu jsem cítila špatný servis ze své strany ještě víc. Tohle prostě proti Sereně nestačí. Kdybych to dotáhla na 5:3, mohlo být všechno jinak. Ale co si budeme povídat, i tak byla Serena celé utkání lepší hráčkou," poznamenala Strýcová.

Novináři v Melbourne na tiskové konferenci byli trochu jiného názoru. A Strýcové namítali, že podle nich nebylo v průběhu utkání jasné, kdo nakonec zvítězí. To ovšem Češka skromně odmítla.

"Mě porážka samozřejmě mrzí, ale přijde mi, že dnes všechno záleželo na Sereně. Pokud má dobrý den, tak nemáte moc šanci. Její údery jsou neuvěřitelně tvrdé a dlouhé, je těžké vůbec je vrátit zpět. Nemůžete se proti ní dostat do rytmu," vysvětlila Strýcová.

Minimálně za velkou bojovnost si ale pochvalu zasloužila. "Ano, bojovala jsem. Přesto jsem za soupeřkou hrozně zaostávala. Hlavně nefungoval ten servis, proti Sereně prostě musíte dobře podávat."

Žurnalisty po pohledném utkání také zajímal nebojácný styl české hráčky. I proti brejkbolům soupeřky se totiž vydávala k síti a hrála stylem servis-volej.

"Pro mě je to přirozené, hraju takhle často. Snažím se hru měnit, nejsem prostě hráčka, která by byla celou dobu přikovaná u základní čáry. Někdy zahraju slice, pak běžím na síť. Hraju liftované údery i ty rychlé ploché. Nemám tak agresivní hru, tak se snažím využívat všech svých předností," popsala Strýcová svůj herní styl.

Williamsová po utkání měla pro českou soupeřku jen slova chvály. "Ona je hrozně špatně čitelná, je nevyzpytatelná, vrátí strašnou spoustu míčů zpět do hry. Každopádně hraje úplně jinou hru než tenistky, které jsem potkala před ní. Dalo mi to zase jiný pohled, bylo to zajímavé," nechala se slyšet Serena, která usiluje o rekordní třiadvacátou grandslamovou trofej kariéry i o návrat na tenisový trůn.

Williamsová označila Strýcovou za výbornou a chytrou hráčku, nicméně nesouhlasila s jejím tvrzením, že dnes měla svůj den. "Nebylo to úplně můj den," podotkla na tiskové konferenci. "Nefungoval mi servis," dodala a měla pravdu. Úspěšnost jejího prvního podání činila jen slabých 45 procent.

"Jsem ale ráda, že jsem našla jiný plán, jak uspět. Je fajn vědět, že dokážu hrát solidně i přes mizernou úspěšnost prvního servisu," uzavřela Serena.

