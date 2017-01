Tleskala i Serena. Nakonec ale Strýcová bitvu s Williamsovou prohrála a v Melbourne končí

před 1 hodinou

Barbora Strýcová končí v osmifinále tenisového Australian Open. V pondělním duelu nestačila na Američanku Serenu Williamsovou v poměru 5:7 a 4:6.

Melbourne - Byl to boj do posledního míčku. Nakonec ale Barbora Strýcová v osmifinále tenisového Australian Open na senzaci nedosáhla a se světovou dvojkou Serenou Williamsovou prohrála 5:7 a 4:6. Američanka přitom v zápase udělala neuvěřitelných 46 nevynucených chyb.

Úvod zápasu byl hodně divoký, až do skóre 2:2 si ani jedna z hráček nedokázala udržet servis. Jako první se to povedlo americké favoritce, ale když plzeňská rodačka vyrovnala na 3:3, hned soupeřku zase brejkla.

Jenže přišel další obrat a Strýcová za stavu 4:5 čelila čtyřem setbolům. Ze všech utekla a když proměnila gembol parádním forhendovým prohozem, zatleskala jí i samotná Williamsová. Ta se ovšem dostala k dalším setbolům při dalším podání Češky a ten osmý v pořadí už proměnila.

Česká tenistka měla problém především s agresivním returnem Američanky, která naopak často chybovala. Přesto světová dvojka v druhé sadě rychle ucukla do vedení 4:1. Jednoznačný konec to ale nebyl. Strýcová si totiž ještě vzala ztracený servis zpátky a mohla koncovku zdramatizovat. Za stavu 4:5 už ale proměněnému mečbolu zabránit nedokázala.

"Je to chytrá hráčka, umí všechno, dobře běhá, umí to na síti i od základní čáry, byl to hodně těžký zápas a jsem teď dost unavená," přiznala po zápase na kurtu Williamsová.

