Zdrcený Berdych po prohře s Federerem: Makám a pak přijde tohle. Radši bych seděl na tribuně

před 41 minutami

Tomáš Berdych byl po porážce s Rogerem Federerem ve třetím kole Australian Open zdrcený. Na kurtu prý byl pouhým komparzistou. Po vyhraném grandslamu ale touží pořád.

Melbourne - Porážku, kterých v kariéře moc nezažil, má za sebou tenista Tomáš Berdych. Ve třetím kole grandslamového Australian Open se stal jen s nadsázkou řečeno komparsistou při představení Švýcara Rogera Federera.

Sedmnáctinásobný grandslamový šampion Federer v utkání s Berdychem nasázel 40 vítězných míčů, udělal jen 17 chyb a nečelil ani jednomu brejkbolu. Svým výkonem dal vzpomenout na éru, kdy světové scéně bílého sportu dominoval.

"Ten zápas v podstatě nebyl o mně. Radši bych seděl na tribuně a díval se, než tohle zažíval na kurtu. Dostal jsem lekci z totální agresivity," řekl Berdych po utkání pro MF Dnes, deník Sport, Radiožurnál a server tenisovysvet.cz.

Jednatřicetiletý Berdych vyhrál los a zvolil servis. První podání si udržel hladce, stejně tak druhé, jenže za stavu 2:2 už neuspěl. "Přišlo to brzy a o to hůř se s ním pak bojuje. Začátek nebyl optimální, nevydržel jsem s ním hrát. A pak už se to těžko hodnotí, k ničemu mě nepustil. On to zvládl výborně," konstatoval Berdych.

Při Federerově podání se skoro nedostal do hry a nedokázal nic změnit, aby soupeře vyvedl z rytmu. "Nenašla se chvíle, kdy jsem mohl něco vytvořit jinak. Hrál jsem s ním v éře, kdy všechny porážel, a tohle byl velmi podobný výkon," řekl Berdych a dodal, že byl kvůli sobě naštvaný. "Poctivě makám, připravuji se a on takhle všechno zhatí. A já s tím vůbec nic nezmůžu. Takových utkání jsem v kariéře moc nezažil."

Poprvé v kariéře narazil Berdych na Federera na grandslamu už ve třetím kole. Důvodem je fakt, že Federer loni ukončil sezonu po Wimbledonu, léčil levé koleno a byl nyní až sedmnáctým nasazeným. "Někdo to štěstí mít musel a byl jsem to já. Ale beru to, musím se s tím srovnat. Sezona je teprve na začátku," řekl Berdych.

Loni Berdych angažoval kouče Gorana Ivaniševiče s cílem zkusit zaútočit na vytoužený grandslamový titul. "Na jednu stranu si přeju vyhrát grandslam, to je nejvyšší cíl, ale nechci se k němu úplně upínat. Vede k němu dlouhá cesta," řekl Berdych. "Musím vyhrát sedm zápasů a nikdo mi je nedonese na zlatém podnose."

Jasná porážka od Federera z pohledu šance na velký titul může Berdycha bolet. "Jo, je to k naštvání. Vím, co jsem obětoval, co mě to stojí a co tenisu dávám. A pak zažiju takový zápas. Vidím, že nestačí jen být natrénovaný. Musí se sejít víc věcí," řekl a doufal, že se z prohry brzy oklepe. "V tenise i životě takových bude ještě dost. Čím rychleji se s ní vyrovnám, tím spíše můžu pokračovat dál," uvedl.

autor: ČTK | před 41 minutami