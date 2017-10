Semifinále rozhodl hororový první set, ví Plíšková. Na návrat do pozice jedničky nemyslela

před 1 hodinou

Zatím životní sezona Karolíny Plíšková končí. Česká tenistka prohrála v semifinále Turnaje mistryň s Dánkou Caroline Wozniackou a přišla o možnost vrátit se do čela světového žebříčku. Sama se ale k tomu příliš neupínala a ohlíží se za povedenou sezonou pozitivně.

Singapur - V první sadě měla šest setbolů, přesto Karolína Plíšková prohrála semifinále tenisového Turnaje mistryň proti Caroline Wozniacké 6:7 a 3:6. Před novináři rodačka z Loun neskrývala rozmrzelost z toho, že nedokázala v úvodním setu využít nabízené šance.

"Celé to bylo o prvním setu, samozřejmě nevím, jak bych hrála v tom druhém, jestli by to bylo tak jednoduché, kdybych ho získala, ale měla jsem tolik šancí ho vyhrát," kroutila na pozápasové tiskové konferenci hlavou česká tenistka.

Česká tenistka hrála s Dánkou od prvních výměn vyrovnanou partii. O každý gem sváděly bývalé jedničky tuhou bitvu, přesto se Plíšková dostala do vedení 5:3, ale nedokázala ho dotáhnout do konce.

"Vždy, když jsem měla nějaké šance, tak na ně zahrála dobře, ale já mohla být určitě lepší," zlobila se trochu na sebe Plíšková. Na svůj vkus prý vyráběla příliš chyb a méně vítězných úderů.

První set byl vůbec jako z hororu. Rozhodla ho až zkrácená hra, ve které už Češka prohrávala 1:6, přesto dokázala otočit na setbol, ale stejně pak prohrála 9:11.

Na pomalý kurt se ale Plíšková vymlouvat nechce. "Samozřejmě, že proti ní s jejím stylem hry se na takovém povrchu hraje těžko. Nemáte žádná esa, žádné body ze servisu, všechno jde do výměn. Ale nebudu si stěžovat na povrch, když stačilo jeden míček zahrát jinak a mohla jsem vyhrát," myslí si Plíšková.

Sezona tak pro ni končí semifinálovou účastí na Turnaji mistryň, s tím je spokojená. Loni tu totiž končila už ve skupině. "Oproti minulému roku jsem se tu zlepšila, zahrála jsem tři dobré zápasy, jeden špatný. Splnila jsem cíl v tom, že jsem tu chtěla předvést lepší výkon než loni. Je dobré, že se pořád zlepšuju, sice ne nějakými velkými kroky, ale zlepšuju," uvedla.

Přišla ale o možnost se vítězstvím v Singapuru vrátit na první místo v žebříčku, tam tedy dál zůstane Rumunka Simona Halepová. "A ta si to zaslouží, měla dobrou sezonu. U mě to byla poslední věc, na kterou bych myslela. Samozřejmě, že jsem věděla, že můžu skončit na prvním místě, ale potřebovala jsem k tomu vyhrát dva těžké zápasy, takže to bylo ještě daleko," řekla.

Jaké to je být světovou královnou už ví, v létě si tenhle pocit užila na osm týdnů. "Byla to má nejúspěšnější sezona, nebudu smutná. Hodně jsem se zlepšila na grandslamech, pořád na nich nehraju ten nejlepší tenis, kterého jsem schopná, ale dokázala jsem tam dojít daleko. Odehrála jsem tam některé těsné zápasy, ve kterých jsem měla být agresivnější, třeba na US Open, ale jinak můžu být pozitivní," dodala s úsměvem.

A pozitivně hodnotí i krátké angažmá trenérky Rennae Stubbsové. "Trenéra už mám, ale zvážím, jestli s Rennae nespolupracovat nějak dál, vím že má hodně povinností, na velkých turnajích pracuje v televizi, takže bude někde kolem a neškodilo by ji mít občas ve svém hráčském boxu," říká pětadvacetiletá tenistka, kterou by od příští sezony měl vést Tomáš Krupa.

Jediné, co má teď Plíšková v hlavě, je krátká dovolená. "Teď nemám moc sílu myslet na tenis, měla bych mít asi deset dní pauzu od tenisu, ale možná to bude 14," usmála se Češka.