Plíšková má světový trůn zase ve svých rukou. V cestě jí stojí vysněná soupeřka

před 9 minutami

V létě jí post světové jedničky spadl do klína bez boje, teď si ho může sama zasloužit na kurtu. Česká tenistka Karolína Plíšková se v semifinále Turnaje mistryň proti Dánce Caroline Wozniacké popere nejen o postup do dalšího velkého finále, ale také o udržení šance zakončit rok 2017 na vrcholu žebříčku.

Singapur - Teprve teď začíná opravdový turnaj, kdy pro poraženou končí sezona a vítězka si zahraje o poslední titul sezony. Pro Karolínu Plíškovou bude ale sobotní semifinále tenisového Turnaje mistryň ještě něčím víc. Když celý podnik vyhraje, zakončí sezonu jako světová jednička. První překážkou je pro ni soupeřka, kterou si už před losem přála do skupiny, Dánka Caroline Wozniacká.

"Odehrála jsem proti ní spoustu dobrých zápasů, ta by mi ve skupině nevadila," uvedla pětadvacetiletá rodačka z Loun.

Není divu. Z průběhu uplynulého roku se zdá, jako by už česká tenistka našla na bývalou jedničku recept. Až do února měla s Wozniackou nepříznivé skóre 0:3. Poté si s nimi osud pohrál a svedl je proti sobě pětkrát za osm měsíců. Plíšková se radovala třikrát, z toho dvakrát ve finále turnaje.

"S jejím herním stylem je to proti ní vždycky těžké. Moc často nechybuje, takže ji musíte tlačit a být agresivní, a když je kurt pomalejší jako třeba v Torontu, je pro mě ještě náročnější dotáhnout zápas," řekla Plíšková po posledním vítězství ve vzájemném zápase v Cincinnati.

A Dánka s polskými kořeny si v Singapuru, kde je povrch pomalejší a kde dokáže víc míčů vrátit do kurtu, vede opravdu skvěle. V prvních dvou zápasech ztratila jen čtyři gemy. Na suverénní jízdu to vypadalo i ve třetím duelu třetí skupiny proti Caroline Garciaové, ale tam po vítězství 6:0 v prvním setu další dvě sady ztratila, i když vedla 5:3 ve třetí.

"Že hraje tak dobře mě trochu překvapilo, obzvlášť její jasné vítězství nad Halepovou. Ale asi se to dalo čekat, je konec sezony a některé holky už tady mohou být unavenější," uvedla Češka poté, co sama prohrála s Lotyškou Jelenou Ostapenkovou.

Proti ní Plíšková s jistotou prvního místa ve skupině postrádala dostatečnou motivaci, teď by o ni nouzi mít rozhodně neměla. Kromě toho, že bude bojovat o to, aby vyhrála nejcennější triumf kariéry, může zakončit rok jako světová královna.

Aktuální trojka žebříčku má před sebou jen Rumunku Simonu Halepovou a Španělku Garbiňe Muguruzaovou, obě už jsou ovšem z turnaje venku. Plíšková je přeskočí jen v případě, že celý turnaj vyhraje, pouhá účast ve finále nic neřeší.

Wozniacká by se v případě celkového vítězství mohla posunout na třetí příčku před Plíškovou. Především by si mohla vylepšit skóre, co se bojů o titul týče. Letos hrála šestkrát finále turnaje WTA, ale z trofeje se radovala jen jednou v Torontu.

"Dnes jsem neměla dostatečné štěstí, cítila jsem, že jsem měla vyhrát, ale nestalo se. Nevadí, teď je nejpodstatnější se připravit na sobotu. Čeká mě silná, agresivní hráčka, proti které budu potřebovat svůj nejlepší tenis, " prohlásila v pátek Wozniacká.

Připravit se musí i fyzicky. Zatímco Plíšková absolvovala tři rychlé zápasy a už od čtvrtka měla volno, Dánka běhala ještě v pátek v duelu proti Garciaové po kurtu téměř dvě a půl hodiny. Sobotní semifinále je na programu po desáté hodině dopolední a můžete ho sledovat v online reportáži na Aktuálně.cz.