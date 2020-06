Otec mi cpal hlavu do mísy, obral mě o miliony. Lendlův sok po letech přiznal trauma

Dlouhé roky mlčel, nechtěl si připomínat staré rodinné křivdy, obával se reakce veřejnosti. Až teprve jako čerstvý padesátník našel sílu promluvit o traumatech navždy spjatých s jeho úspěšnou tenisovou kariérou.

Ta informace způsobila v Argentině pořádný poprask, zejména proto, že přišla neočekávaně, bez varování. Deník La Nacion se domluvil s Guillermem Pérezem Roldánem na rozhovoru, v němž by tenisová legenda zavzpomínala na život profesionálního sportovce.

Někdejší třináctý hráč světa sám uznal, že se o svérázné povaze otce Raúla, úspěšného trenéra a zakladatele věhlasné akademie v Tandilu, všeobecně vědělo.

Během povídání ale překvapivě odhalil detaily bolestného tajemství, které v sobě dusil celé dekády. "Nikdy jsem o tom žádnému novináři neřekl," prohlásil padesátiletý Roldán.

V osmdesátých letech minulého století platil za jednoho z nejtalentovanějších hráčů své generace. V letech 1986 a 1987 jako jediný mladý tenista otevřené éry dokázal dvakrát opanovat juniorské French Open. A ještě coby teenager velkolepě vletěl mezi dospělé. V roce 1987 nadchnul odborníky, když v sedmnácti letech vyhrál v Mnichově svůj první turnaj.

Úžasná pětisetová bitva proti Ivanu Lendlovi z římského finále 1988 dodnes platí za jedno z nejlepších střetnutí druhé poloviny desetiletí. V témže roce hrál čtvrtfinále Roland Garros a stal se nováčkem sezony, světovou třináctkou.

Přezdívali mu Rocky, měl být novou superhvězdou. Jako náctiletý vyhrál pět titulů, objevoval se na titulních stránkách sportovních magazínů, poté ho ale zastavily zdravotní problémy.

A nejen ty, jak nyní vyšlo na povrch.

"Otec byl skvělý vizionář, velký trenér, vynikající v technických detailech. Bohužel jsem byl jeho syn. Raději bych měl horšího trenéra a lepšího tátu. Je mi z toho velmi smutno, je to tragická součást mojí minulosti," prohlásil nejprve v rozhovoru pro La Nacion. Na jeho otce směřovaly pouhé dvě otázky během dvouhodinového dialogu.

O několik hodin později se Pérez Roldán novinářům sám ozval zpět. A ven vypustil vše, co měl dlouho na srdci. To, co ho, jak sám řekl, "strašilo po celá tři desetiletí".

"Když jsem skončil s tenisem, musel jsem poprosit svou babičku, aby mi půjčila peníze na pronájem bytu," uvedl tenista, který si během krátké kariéry vydělal miliony, přesto se po ní ocitl ve finanční nouzi.

"Všechno, co jsem si tenisem vydělal, bylo pryč. Volal jsem bance, ale řekli mi, že už peníze na účtech nejsou. Otec s matkou mi je sebrali. Několik milionů dolarů. Nikdy jsem je nedostal zpět."

Rodiče tehdy využili nízkého věku syna a ponechali si kontrolu nad jeho financemi. Když chtěl Roldán nějaké kapesné, odmítli, prý by všechno utratil.

Když se před třemi lety oženil, pozval otce na oslavu. "Přede všemi mě poprosil o odpuštění, zazpíval mi píseň, další den mě ale zase podvedl. Chtěl, abych mu něco podepsal," nechal se slyšet Pérez Roldán. Otci pak řekl, že půjdou raději oba svou cestou, od té doby už jeden druhého nekontaktovali. "Když táta zradí vlastního syna, je to příšerná věc," dodal bývalý tenista.

Rozhodně nešlo jen o peníze. Roldán byl prý pod tvrdou rukou otce fyzicky týrán.

"Zdráhám se o tom mluvit, bylo toho hodně. Když jsem jednou prohrál zápas, vešel jsem do šatny a přímo na pusu mi přiletěla jeho pěst. Častokrát mě mlátil páskem nebo mi cpal hlavu do záchodové mísy," vypověděl padesátiletý muž.

Odhalit všechny útrapy se po dlouhých letech rozhodl, aby pomohl ostatním, kteří možná v životě zažívají podobné situace.

"Teď už je mi všechno jedno. Chtěl jsem celý příběh konečně dostat na veřejnost, třeba to někomu pomůže najít odvahu postavit se silnějšímu. Odvahu, kterou já jsem bohužel neměl," uzavřel Argentinec.